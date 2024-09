Basket B2/M, CJ Taranto annuncia Daniele Pentassuglia

Il CJ Basket Taranto ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Daniele Pentassuglia, esterno tarantino classe ’97, come terzo rinforzo per il roster a disposizione di coach Orlando in vista del campionato di Serie B Interregionale maschile 2024/25. Dopo Gianluca Salerno e Domenico Bitetti, il ritorno di Pentassuglia completa il tris di eccellenze locali, tutti protagonisti della storica “generazione di fenomeni” della Virtus Taranto.

Daniele ha iniziato la sua carriera proprio con il CJ, collezionando le prime esperienze in Serie B. Successivamente, ha maturato una significativa esperienza con la Santa Rita, oltre a passaggi a Massafra e Martine. Ora, il richiamo del CJ lo riporta a casa, spinto dall’entusiasmo e dalla voglia di contribuire al rilancio della squadra.

“È stato un onore ricevere l’invito dal vicepresidente Conversano,” ha dichiarato Pentassuglia. “Siamo pronti a mettere il cuore in questa ripartenza.”

Con il ritorno in rossoblù, Daniele si prepara a ricoprire un ruolo da veterano, con la stessa passione di quando ha mosso i primi passi nella pallacanestro tarantina. “Sono carico e pieno di stimoli, pronto a mettermi in gioco,” ha affermato, sottolineando l’emozione di affrontare la nuova stagione con Salerno e Bitetti, suoi amici fraterni.

Pentassuglia conclude con un messaggio ai tifosi: “I campionati si vincono con il cuore e il sostegno del pubblico. Spero di vedere il palazzetto pieno e carico di entusiasmo.”

