Basket B2/M, coach Orlando: “Sarà un CJ Taranto giovane e aggressivo’

Un cantiere aperto ma pieno di grande entusiasmo. Così il CJ Basket Taranto che riparte dai senatori Bitetti, Salerno e Pentassuglia e ha deciso di affidarsi a William Orlando. Una sfida nella sfida quella del tecnico tarantino che ha accettato la chiamata rossoblu per ritornare nel giro della pallacanestro maschile. Queste le sue prime parole sulla panchina del CJ Basket Taranto.

Williams Orlando, nuovo coach CJ, quali sono le tue sensazioni? Come è arrivata la chiamata della società rossoblu?

La chiamata inattesa è arrivata circa una ventina di giorni fa da Salvatore Massari per chiedermi cosa ne pensassi di tornare al maschile visto i miei ultimi trascorsi nel femminile. Le sensazioni sono forti, fa sempre piacere essere alla guida di una squadra della propria città ancor di più se consideriamo la storia di questa società ed il livello del campionato che andremo ad affrontare.

Torni ad allenare una squadra senior maschile dopo importanti ruoli da capo allenatore nelle compagini femminili, che opportunità è per te questa?

Dopo tanti anni in A1 e A2 femminile ritorno ad allenare una squadra maschile. Mi ero già affacciato al mondo della maschile diversi anni fa vincendo il campionato con la Libertas Taranto. Ci ritorno con entusiasmo, con grande voglia di mettermi in gioco abbandonando la mia confort zone. È una situazione tecnicamente molto stimolante, probabilmente nulla accade per caso: penso di essere capitato al posto giusto nel momento giusto.

Hai dato uno sguardo al girone e al campionato che attende il CJ? Che idea ti sei fatto?

Penso che sarà un campionato duro, in questo momento di costruzione penso sia più importante concentrare le idee su quello che possiamo essere noi.

Avrai sicuramente parlato con la società della squadra che verrà, che CJ vuole allenare coach Orlando, quali caratteristiche avranno i giocatori del tuo roster?

Sarà una squadra composta da tanti under che provengono dalla Virtus Support_o Taranto che ringrazio e di cui peraltro mi onoro di far parte. Cercheremo di essere una squadra aggressiva su entrambi i lati del campo ma soprattutto una squadra che dovrà giocare con l’entusiasmo portato dalla gioventù.e dalla tarantinità e dall’esperienza dei giocatori già annunciati, i senior Salerno, Bitetti e Pentassuglia che daranno quel pizzico senso di appartenenza che sarà molto importante per la crescita del gruppo. Poi cercheremo di completare il roster con qualche rinforzo di qualità. La componente fondamentale che dovranno avere questi ragazzi sarà la volontà di non mollare mai, di migliorarsi allenamento dopo allenamento e di difendere con il massimo impegno i colori della città, queste le caratteristiche principali che cerchiamo nei nostri giocatori.

