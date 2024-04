Basket B/M, un CJ Taranto carico di scena in Laguna

Ultimo viaggio, ancora una volta lungo, lunghissimo in una B concepita sulle grandi distanze, e penultima fatica in stagione. Torna in trasferta per l’ultima volta il CJ Basket Taranto atteso al PalaVega dalla Gemini Mestre nel match valido come trentatreesima giornata, penultima appunto di regular season del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B. Si gioca domenica con palla a due alle ore 18 con diretta su LnpPass.

Il CJ Basket Taranto si presenta in laguna sulle ali dell’entusiasmo, finalmente, dopo il ritorno alla vittoria di domenica scorsa quando la squadra di coach Cottignoli ha battuto Padova al PalaMazzola conquistando il primo successo di un 2024 tanto difficile quanto giocato a testa alta, sempre, su ogni parquet e in ogni situazione, per i rossoblu.

“Siamo stati contentissimi per la vittoria contro Padova – ha detto Matteo Chiapparini, ultimo arrivato in casa CJ e autore di una grandissima partita, decisivo nel supplementare contro i patavini – giusto coronamento a tanti mesi di lavoro che abbiamo sempre fatto in palestra e in allenamento pur sapendo che poi si scendeva in campo con le rotazioni limitate e quindi con un grosso handicap di partenza. Questo gruppo è stato stupendo, con spirito e dedizione, con loro mi sono trovato bene, mi hanno fatto sentire a casa, una seconda famiglia”.

La Gemini Mestre è in piena lotta per la zona playoff e con un successo potrebbe raggiungere la certezza di un posto nella post season. La squadra si è rinforzata ulteriormente sul mercato invernale andando a prendere due pezzi da novanta come Aromando e Smajlagić che sono stati aggiunti ad un roster già di buon livello.

Appuntamento dunque domenica 13 aprile al PalaVega di Trivignano. Arbitri dell’incontro Fusari Roberto di San Martino Siccomario (PV) e Gurrera Simone di Vigevano (PV). Palla a due alle ore 18, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la partita in tv può recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”. L’area marketing del CJ Basket Taranto contatterà i “donatori”, previsti alcuni benefit legati all’ingresso al palazzetto e al merchandising CJ.

