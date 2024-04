Basket B/M, Lions Bisceglie cerca punti preziosi con San Severo

Ultimo incontro casalingo di stagione regolare per i Lions Bisceglie nel girone B del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. La compagine di coach Agostino Origlio affronterà la Cestistica San Severo domenica 14 aprile: palla a due alle ore 18. L’obiettivo è centrare l’undicesima vittoria per provare a risalire posizioni in graduatoria. Servirà il massimo supporto del pubblico biscegliese sugli spalti per spingere Chiti e compagni al successo.

Le due trasferte di Faenza e Lumezzane non hanno portato frutti concreti ma il rammarico per l’occasione sciupata, soprattutto in Romagna, andrà convertito in energia positiva per strappare un’affermazione della quale la squadra necessita.

«Siamo in un momento particolare della stagione, nel quale restano pochissime opportunità di rimediare ad un’eventuale sconfitta. Torniamo finalmente al PalaDolmen dopo i tanti chilometri percorsi nelle ultime settimane, ed è già una grande notizia. Di certo nessuno di noi è contento dell’andamento dei risultati ma voglio essere chiaro: non si molla di un millimetro rispetto all’obiettivo prefissato. Non abbiamo vissuto una settimana di lavoro semplice a causa dei guai fisici di Cepic e dell’indisponibilità di Lanotte ma questa partita, al netto di chi la giocherà, rappresenta un’occasione per migliorare, specialmente in classifica, oltre che per alzare l’autostima del gruppo. A prescindere dal valore dei nostri avversari e delle difficoltà che incontreremo, a me interessano l’approccio e la continuità di rendimento nell’arco dei 40 minuti. Non è il momento di fare calcoli ma di vincere e per farlo dobbiamo dimostrare di aver imparato dagli errori commessi nel nostro percorso di gare passate».

San Severo è in piena corsa per l’accesso ai playoff. La compagine dauna, guidata dall’ex tecnico nerazzurro Luciano Nunzi, ha vinto 17 gare su 32 ma in trasferta ha centrato solo quattro successi (Fabriano, Taranto, Padova e Ruvo) ed è in striscia negativa esterna da sette partite. Riferimento imprescindibile del team giallonero è il playmaker argentino Stefano Pierotti (14.8 punti e 5.6 assist di media per gara). Gli infortuni hanno condizionato pesantemente il cammino della squadra, che mira a togliersi la soddisfazione di centrare l’accesso in griglia.

Il match sarà arbitrato da Claudio Marconetti di Rozzano (Milano) e Alex Di Mauro di Sasso Marconi (Bologna). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta(segnapunti), Luigi Serrano di Monteroni (cronometrista) e Felice Enrico Berardi di Ruvo (addetto ai 24”).

Il prezzo unico del tagliando per la singola gara interna della compagine biscegliese è fissato a 10 euro. Non sono previsti ridotti. L’ingresso al PalaDolmen è gratuito per i minori di 18 anni al giorno della partita, previa esibizione di un documento d’identità, e tutti i tesserati del settore giovanile. Gli abbonati godranno per l’intera la stagione dello sconto del 15% in tutti i ristoranti Old Wild West, titlesponsor di Lega Nazionale Pallacanestro, mentre i possessori di biglietto, presentando il titolo in cassa, potranno usufruire della stessa riduzione sul prezzo della consumazione.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:55 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com). Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, regìa di Cosimo Di Cosmo, organizzazione a cura di Antonio Lopopolo.

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

La ricca fotogallery, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente su Facebook mentre un’accurata selezione sarà disponibile su Instagram.

