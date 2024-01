Basket B/M, Lions Bisceglie: Imola snodo cruciale per la salvezza

Tornare a vincere per festeggiare il primo hurrà sotto la gestione di coach Agostino Origlio e riprendere la risalita verso migliori posizioni di classifica. Con questo spirito i Lions Bisceglie si sono avvicinati alla sfida in programma domenica 28 gennaio al PalaRuggi contro l’Andrea Costa Imola, valida per la ventunesima giornata nel girone B del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

I NERAZZURRI

Lo stop nel domicilio di Fabriano, maturato soprattutto a causa di un approccio alla gara non all’altezza della situazione, ha fornito in ogni caso elementi utili al nuovo tecnico, che a dispetto del tempo ridotto a disposizione per preparare l’incontro successivo ha rimarcato il giusto atteggiamento e la buona propensione della squadra in questi primi giorni di lavoro.

Limare subito alcune sfumature risulterà fondamentale per imporsi in uno snodo decisamente alla portata, cominciando da un’attitudine difensiva più solida. Bisceglie dovrà tenere alta la tensione e il ritmo per l’intero arco dei 40 minuti, sfoderando quell’enorme potenziale ancora inespresso in termini di intensità, atletismo e fisicità.

Fiducia ed energia restano le parole chiave per Marcelo Dip e compagni, consapevoli di quanto la stagione sia ancora molto lunga e dell’importanza di dimostrarsi pronti e compatti nei momenti più delicati, confidando di poter far finalmente saltare il “tappo” delle eccessive inquietudini e mostrare il vero volto del collettivo.

GLI AVVERSARI

Cinque sconfitte consecutive hanno decisamente complicato il percorso dell’Andrea Costa Imola. La compagine guidata da coach Emanuele Di Paolantonio non attraversa il suo miglior momento di forma psicofisica e il pesante kappaò rimediato nella sfida d’andata (99-70) costituisce un altro campanello d’allarme, al netto dei cambiamenti effettuati nel roster nerazzurro.

L’esperto Alex Ranuzzi è senza dubbio uno dei potenziali trascinatori in grado di riportare il sereno nel team emiliano, che darà sicuramente filo da torcere sul parquet di casa.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Gabriele Occhiuzzi di Trieste e Chiara Corrias di Cordovado (Pordenone). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Francesco Ferrera di Castenaso (segnapunti), Erica Bertoni di Forlimpopoli (cronometrista) e Alessio Pio Ottaviano di Sant’Arcangelo di Romagna (addetto ai 24”).

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:55 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com).

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

