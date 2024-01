Basket C/M, Molfetta: Kodra ‘A Castellaneta per prenderci i 2 punti’

«Abbiamo lavorato bene e andremo a Castellaneta per portarci i due punti a casa». Sabit Kodra, atleta della Pallacanestro Molfetta, suona la carica e infonde fiducia dopo la cocente sconfitta casalinga subita sabato scorso contro Canusium: un vantaggio di 12 punti (71-59) dilapidato negli ultimi minuti che ha permesso agli ospiti, ora in vetta, di violare per la prima volta il PalaPoli col risultato di 80-84.

”Un confronto un po’ contratto, perché la posta in palio era alta, e abbastanza combattuto che abbiamo tenuto per quasi tutto l’arco della gara dalla nostra parte», commenta il centro albanese. Vantaggio durato sino agli ultimi minuti, quando la capolista della Serie C unica ha imposto al club del presidente Solimini il quarto stop stagionale. «Abbiamo perso alla fine perché siamo stati condizionati molto dalla situazione falli sin dai primi periodi di gioco e perché siamo arrivati agli ultimi minuti di gioco con poca lucidità», ha aggiunto Kodra.

Un ko che ha deluso tutti, soprattutto il tecnico Gesmundo che ha lasciato l’impianto scuro in volto e senza rilasciare dichiarazioni. I biancorossi vogliono tornare al successo ed è inutile piangere sul latte versato: è importante che i biancorossi dall’ultimo passo falso traggano tutti gli insegnamenti utili.

Domenica, nel quindicesimo turno di campionato, la Pavimaro sarà impegnata a Castellaneta con la Valentino BK, battuta 72-58 all’andata, sesta in classifica e a -2 dai play-off: “Gara tutt’altro che semplice, dovremo lottare per portare a casa il bottino pieno», avverte Kodra.

Reduce dal blitz di Barletta (64-81), il Castellaneta di coach Console è una squadra solida, di tutto rispetto: non ha più Begić, protagonista del salto di categoria dei molfettesi, ma è stata rinforzata dagli arrivi del centro sloveno Vranjković, già ammirato in C Gold con le maglie di Lupa Lecce e Sunshine Vieste, e del play francese Mbenza. E non è finita: nel proprio organico annovera anche Datuowei e Calò, senza dimenticare i vari Carpignano, Drava e Gudurić. «Non sarà facile, ma in settimana abbiamo lavorato bene e andremo lì per conquistare i due punti in palio», conclude Kodra.

L’appuntamento è per domenica 28 gennaio alla tensostruttura di Castellaneta alle ore 18.00.

