Basket B/M, CJ Taranto ospita al PalaMazzola un Fabriano rigenerato

Da Taranto a Taranto passando per Faenza. Il CJ Basket chiude l’ennesimo back to back to back di questo campionato con tre impegni ravvicinati, ospitando al PalaMazzola la Ristopro Fabriano nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, quarta di ritorno che in programma domenica 28 gennaio con palla a due alle ore18.

Il CJ Taranto, non è un mistero, è in un momento delicato, in campo e fuori. Nonostante il successo contro Mestre che ha chiuso in positivo il 2023, il nuovo anno non è partito al meglio con 4 sconfitte consecutive per la squadra di coach Cottignoli sempre alle prese con gli infortuni e gli acciacchi, ultimo quello che ha tenuto fuori Thioune dalla sfida infrasettimanale di Faenza. Lo staff sanitario rossoblu sta facendo di tutto per poter mettere nuovamente a disposizione il lungo senegalese (peraltro uno degli ex della partita), anche se va registrata l’ottima prova di Kovachev mercoledì con 22 punti a referto e la doppia doppia sfiorata per un solo rimbalzo.

Il match del PalaMazzola contro la Ristopro Fabriano sarà l’occasione per rivedere a Taranto Nicolas Stanic, il sempiterno play che ha firmato una delle stagioni più memorabili della storia del CJ nel 2020. La sua Janus viaggia nelle alte sfere di classifica, a quota 22 punti (11 vittorie) e proprio nel nuovo anno ha cambiato guida tecnica passando da coach Federico Grandi ad Andrea Niccolai, ex stella della Benetton Treviso e della nazionale azzurra che ha subito griffato il suo arrivo con tre successi di fila, l’ultimo mercoledì scorso contro Bisceglie. Oltre Stanic un roster di grande spessore con gli esterni Simone Centanni, Francesco Gnecchi e Matteo Negri, l’ala forte croata Vlatko Granic e dal pivot di ruolo Alberto Bedin mentre in settimana ha lasciato il roster Francesco Rapini..

Allora non resta che riempire gli spalti del palazzetto di via Venezia. Palla a due alle ore 18 di domenica. Arbitreranno i signori Marino Caldarola di Ruvo Di Puglia (BA) e Davide Valletta di Montesilvano (PE). Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Lucae il commento tecnico di Fabio Palagiano.

Prevendita biglietti su Liveticket: basta andare sul sito www.liveticket.it per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu: cliccare sull’evento di domenica quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25.

Sabato, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del match a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE B 2023/24 – Programma 21^ giornata

27/01/2024 20:30 Logimatic Group Ozzano-Virtus Imola

28/01/2024 18:00 Andrea Costa Imola-Lions Bisceglie

28/01/2024 18:00 General Contractor Jesi-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

28/01/2024 18:00 Rucker San Vendemiano-Gemini Mestre

28/01/2024 18:00 Liofilchem Roseto-LUX Chieti

28/01/2024 18:00 Civitus Allianz Vicenza-Blacks Faenza

28/01/2024 18:00 LuxArm Lumezzane-Pallacanestro Virtus Padova

28/01/2024 18:00 Allianz Pazienza San Severo-OraSì Ravenna

28/01/2024 18:00 CJ Basket Taranto-Ristopro Fabriano

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 34 17-3

Liofilchem Roseto 30 15-5

Rucker San Vendemiano 28 14-6

General Contractor Jesi 24 12-8

Allianz Pazienza San Severo 24 12-8

Ristopro Fabriano 22 11-9

LUX Chieti* 21 11-9

Gemini Mestre 20 10-10

Blacks Faenza 20 10-10

Virtus Imola 20 10-10

Andrea Costa Imola 18 9-11

LuxArm Lumezzane 18 9-11

OraSì Ravenna 18 9-11

Pallacanestro Virtus Padova 16 8-12

Civitus Allianz Vicenza 14 7-13

Lions Bisceglie 12 6-14

Logimatic Group Ozzano 12 6-14

CJ Basket Taranto 8 4-16

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

