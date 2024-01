Basket, a Gioia del Colle il One Day Camp di Puglia con 37 cestiste

Fa tappa in Puglia il progetto Academy Italia, l’iniziativa di reclutamento femminile della Federazione Italiana Pallacanestro. Appuntamento domenica prossima a Gioia del Colle con il One DayCamp Puglia con Roberto Brunamonti, responsabile del progetto, e Giovanni Lucchesi, tecnico del Settore Squadre Nazionali. Due le sedute in programma, che vedranno alternarsi 37 giovani cestiste dai 13 ai 15 anni: si comincia alle 9,30 con le classi 2009 e 2010 (raduno alle 9.15), per poi proseguire alle 11,30 per l’annata 2011 (alle 11,15).

L’intensa mattinata apporrà un primo suggello all’attività dei primi mesi della stagione, scandita dagli allenamenti in giro per la Puglia a cadenza periodica. Un’occasione di confronto per le ragazze ma anche per lo staff coordinato dal referente tecnico territoriale Lorenzo Leopizzi e dal dirigente responsabile Francesco Conforti e composto per l’occasione dai tecnici Andrea Maggi e Luca Urbano, dalla fisioterapista Roberta Zampa, dal medico Teresa Lisi e dalla preparatrice Gabriella Iris Musto.

«Ci aspetta una domenica molto stimolante – osserva coach Leopizzi – Un allenamento particolare soprattutto per le ragazze che avranno la possibilità di lavorare con coach Lucchesi, alla presenza del responsabile del progetto Brunamonti. Sulle annate 2009 e 2010 ci siamo concentrati da tempo mentre con le 2011 abbiamo cominciato da poco e siamo all’inizio di un lavoro biennale. Godiamoci al massimo questo One Day Camp per poi rivederci con i responsabili di Academy Italia a marzo, per un fine settimana con le ragazze di Calabria e Sicilia».

Ventitré le società rappresentate nella domenica di Gioia del Colle, fra convocate e riserve a casa: Angiulli Bari, Anspi S. Rita Taranto, Basket Calimera, Basket Fasano, Basket Francavilla 1963, Basket Ugento, Bozzano Brindisi, Carovigno Basket 2023, Fenice Foggia, Fortitudo Francavilla, Fortitudo Trani, I Delfini Monopoli, Juvetrani, La Scuola di Basket Lecce, Magnifico Basketball S. Severo, Mar.Lu. Basket, New Basket 99 Lecce, Olimpia Gioia, Pink Bari, Support_o Taranto, Teknical Sport Massafra, Volorosa Brindisi, White City Ostuni.

