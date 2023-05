Basket B/M: CJ Taranto beffato in Gara 2, ora serve l’impresa

Con le spalle al muro il CJ Basket Taranto. Ma ha quasi dell’incredibile la beffa patita dai rossoblu in gara 2 dello spareggio playoff del campionato di serie B Old Wild West contro la Del Fes Avellino che vince 78-76 in volata. CJ ora sotto 2-0 nella serie e senza più margine d’errore a cominciare da gara 3 venerdì prossimo al Tursport.

Incredibile ma vero quanto successo al termine di una partita condotta per 35 minuti e che nell’ultimo quarto sembrava vinta. Taranto sotto la spinta dei vari Rocchi 22, Cena e Corral 14, si è portata sul +12 a pochi minuti dalla fine.

Con la partita assolutamente in controllo è successo l’imponderabile: Avellino ha infilato 12 punti di fila con tre triple quasi tutte con alto coefficiente di difficoltà di Traini (16), Caridà e Verrazzo. In un amen ha rimesso in parità il match e Taranto, privo anche di Villa fuori per falli si è vista portare la partita in un finale al cardiopalma quanto sfortunato.

Coach Olive conferma il quintetto di gara 1 con Rocchi, Cena, Corral, Villa e Bruno. Coach Crosariol recupera Valentini e lo getta subito nella mischia con Caridà, Traini, Eliantonio e Sandri.

Avellino parte forte, 4-0 firmato Caridà-Valentini. Cena infila la sua prima tripla e suona la carica, Taranto piazza un break di 11-2 con Villa, Bruno e soprattutto Rocchi autore di tre canestri in fila, e va 6-11. Carenza mette fine al digiuno irpino, Traini in ritmo mette dentro la tripla ma Taranto resta davanti con Corral che si iscrive a referto e i liberi di Rocchi. C’è in campo anche Conte, con Sampieri e D’Agnano nel finale di quarto in cui il capitano fa 2/2 ai liberi e Rocchi segna dalla lunetta per il tecnico fischiato a Venga con Arienti che spara a salve da tre, il CJ chiude avanti 19-12.

Mani fredde e polveri bagnate per due lunghi ed intensi minuti a inizio secondo quarto. A rompere il ghiaccio, è proprio il caso di dirlo, ci pensa Carenza, due canestro, altro 4-0 in avvio di Avellino. Taranto risponde con la panchina, Graziano va a segno mentre Vitale fa 2/2 ai liberi e Corral inchioda la schiacciata del +5.

La partita si accende con le triple di Vitale e Villa che non spostano di molto il punteggio cosa che invece fanno i canestri di Corral e Villa per il +8 CJ massimo vantaggio. Venga prova a ridurre il gap, segna due volte in fila ma Cena va di tripla. Nel finale di quarto meglio la Del Fes che attacca il canestro, porta a casa falli e liberi, la tripla di Bianco segna addirittura il -1, poi ci pensa Sampieri a portare il CJ al riposo avanti di misura 34-36.

Taranto parte finalmente dai blocchi dopo l’intervallo, capitan Conte apre le danze, Rocchi brucia la retina da tre e il CJ si trova in un amen a +9. Vitale sveglia Avellino, Traini imita Rocchi ma la bandiera albiceleste sventola al Pala del Mauro con Cena e la tripla di Tato Bruno e Taranto resta davanti di 7. Altro tecnico ai padroni di casa, stavolta a Caridà, Rocchi segna ancora dalla lunetta ma è la tripla di Cena in angolo a lanciare i rossoblu al massimo vantaggio, +11 che solo una penetrazione di Verrazzo nel finale lima fino al 50-58 della sirena.

Inizio scoppiettante dell’ultimo quarto con le triple di Tato Bruno e Traini. Avellino incappa nel 3° tecnico del match, Rocchi è implacabile dalla lunetta, fa 3/3, ma è soprattutto la tripla di Corral a fare la differenza e mandare Taranto al nuovo massimo vantaggio, +12.

Traini prova a rivitalizzare i biancoverdi con una tripla da distanza siderale e ci riesce anche perché Caridà e Verrazzo lo imitano poco dopo proprio mentre Taranto perde la via del canestro e in un amen la Del Fes piazza un 12-0 di break mortifero che rimette in parità la partita e costringe coach Olive al timeout a 4’ dalla fine.

Come se non bastasse, il CJ perde Villa per 5 falli e Avellino mette anche il naso avanti ai liberi. Si riaccende Rocchi dalla distanza ma Caridà impatta a 70 a 3’ dalla fine. Carenza si aggiunge al festival di triple irpino, Graziano però segna, riscrive la nuova parità a 73, subisce il fallo e fa +1 dalla lunetta.

Negli ultimi possessi la palla pesa come un macigno, sbagliano tutti o quasi. Traini fa gol dalla lunetta, un 2/2 che porta Avellino avanti di 1. Taranto invece perde un paio di sanguinose palle in attacco ma subisce anche qualche fischio o non fischio contrario. Anche Eliantonio è infallibile dalla linea della carità per il +3 irpino. Taranto prova l’ultimo sforzo, Corral sempre dalla lunetta riapre la partita, ancor di più dopo l’1/2 di Traini che a 5” dalla fine accende le speranze del CJ. Cena tenta la tripla del colpaccio ma non va così come tutta questa tre giorni in Irpinia.

Il CJ Basket torna a Taranto con le tasche vuote. Ma la serie non è ancora finita. C’è il pubblico del Tursport che può e deve tenere in vita la serie. Venerdì alle ore 20 appuntamento da dentro o fuori. MEDIA: Su Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu al sitowww.radiocittadella.it la differita streaming in chiaro del match andrà in onda mercoledì alle ore 14.30.

PLAYOFF/SPAREGGIO SERIE B

AVELLINO-TARANTO 2-0 (serie al meglio 3 su 5)

Gara 1 – Avellino-Taranto 77-73

Gara 2 – Avellino-Taranto 78-76

Gara 3 – Taranto-Avellino – Tursport – Venerdì 19/05 h 20.00

Ev. Gara 4 – Taranto-Avellino – Tursport – Domenica 21/05 h 18.00

Ev. Gara 5 – Avellino-Taranto – Pala del Mauro – Mercoledì 24/05 h 20.30

GIRONE D

Lions Bisceglie-Lars Virtus Arechi Salerno 80-70 (Serie: 2-0 Bisceglie)

Gara 3: 19/05/2023 20:00 Lars Virtus Arechi Salerno-Lions Bisceglie – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

BPC Virtus Cassino-Diesel Tecnica Sala Consilina 61-70 (Serie: 1-1)

Gara 3: 19/05/2023 20:00 Diesel Tecnica Sala Consilina-BPC Virtus Cassino – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Ble Decò Juvecaserta-Teramo a Spicchi 2K20 91-82 (Serie: 2-0 Caserta)

Gara 3: 19/05/2023 20:30 Teramo a Spicchi 2K20-Ble Decò Juvecaserta – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

IVPC Del Fes Avellino-CJ Basket Taranto 78-76 (Serie: 2-0 Avellino)

Gara 3: 19/05/2023 20:00 CJ Basket Taranto-IVPC Del Fes Avellino – Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp