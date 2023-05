Basket B/M: CJ Taranto, Coach Olive ‘Serie ancora lunga’

C’è il tempo, lo spazio e soprattutto qualità e volontà per pareggiare la serie. CJ Basket determinato all’indomani di gara 1 playoff persa in casa della IPVC Del Fes Avellino. Domani, martedì, è già tempo di rivincita, di gara 2 che si gioca ancora in casa degli Irpini. Palla a due alle ore 20.30. Dirette previste sempre su LnpPass e radiocronaca su RadioCittadella.

L’obiettivo dei rossoblu è portare a termine quanto solo iniziato nel primo quarto della prima partita, violare il Pala Del Mauro, impattare la serie e tornare a Taranto col fattore campo ribaltato a proprio favore. In vista di venerdì 19 quando la serie si sposterà al Tursport.

Come detto se la serie è iniziata col piede sbagliato per Taranto, gara 1 è cominciata invece alla grande per i rossoblu. Che però come dottor Jekyll e Mr. Hyde sono passati da un grandioso primo quarto da 29-17 ad un deprimente secondo parziale in cui hanno messo a segno solo 6 punti. In questo sliding doors sta tutta l’analisi della partita da parte di coach Davide Olive con l’obiettivo mirato di fare tesoro degli errori, tecnici e mentali, di gara 1 ma con la ferma volontà di voltare pagina già da martedì.

“Abbiamo avuto un impatto importante, come preparazione ed esecuzione, sia in difesa che in attacco con tanti assist e tiri aperti. Poi ci siamo un po’ specchiati, giocando a palla ferma e lì probabilmente abbiamo perso la gara. L’inerzia era nostra, loro faticavano a fare canestro, noi invece li abbiamo fatti rientrare in partita, a questi livelli e contro questi giocatori sono errori che si pagano. Avellino è andata in fiducia, hanno segnato delle triple non facili con mani in faccia, cosa che a noi non è quasi più riuscita, e quando siamo rientrati abbiamo sbagliato i liberi del pareggio (sul 67-65 a 2’ dalla fine, ndr) e loro poi hanno trovato due triple di Vitale che hanno ammazzato la partita. Però la serie è ancora lunga, nulla è perso, testa a gara 2”.

E allora Taranto è pronta a tuffarsi su gara 2. Arbitri dell’incontro: Lanfranco Rubera di Bagheria (PA) e Bruno Licari di Marsala (TP). Palla a due alle ore 20.30 al Pala Del Mauro. Biglietti per il settore ospiti al costo di 5 euro al botteghino.

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Radiocronaca diretta sui 96.5 fm stereo di Radio Cittadella anche quest’anno radio ufficiale rossoblu. Al sito www.radiocittadella.it la differita streaming in chiaro del match andrà in onda alle ore 14.30.

PLAYOFF/SPAREGGIO SERIE B – AVELLINO-TARANTO 1-0

Gara 1: Avellino-Taranto 77-73

Gara 2: Avellino-Taranto – Pala del Mauro – Martedì 16/05 h 20.30

Gara 3: Taranto-Avellino – Tursport – Venerdì 19/05 h 20.00

Ev. Gara 4: Taranto-Avellino – Tursport – Domenica 21/05 h 18.00

Ev. Gara 5: Avellino-Taranto – Pala del Mauro – Mercoledì 24/05 h 20.30

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp