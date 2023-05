Basket: A Bari finali Conference di Jr. NBA FIP U13 Championship

Una sede speciale per le finali di Conference di Jr.NBA FIP U13 Championship. Sarà il PalaFlorio, il più grande impianto della Puglia, a ospitarle domenica prossima, designando così le squadre partecipanti alle finali di Lega in programma sette giorni più tardi, domenica 28.

Un palasport davvero d’eccezione per il torneo in stile NBA abbinato al campionato under 13. «Se Jr.NBA fa sognare – osserva il presidente Fip Puglia Francesco Damiani – perché non farlo nel palazzetto in cui ha giocato anche la nazionale italiana? Un impianto così bello ci è sembrato la cornice migliore per una manifestazione che solo in Puglia ha visto scendere in campo 90 squadre ed oltre 1000 fra ragazzi e ragazze. Da mesi indossano con entusiasmo le canotte delle franchigie americane ed è giusto che si godano questa magia sino in fondo».

Si comincia domenica 21 con la mattinata dedicata a due finali di Eastern Conference: alle 9,30 Green Club Ruvo New York Knickscontro New Jt Trani Milwaukee Bucks per la lega 11, alle 11,30 di fronte Nuova Pallacanestro Monteroni Brooklyn Nets e Magna Grecia Phoenix Suns per la lega 10.

Al pomeriggio si riparte alle 15,30 con la sfida New Virtus Mesagne Minnesota Timberwolves-Cus Bari New Orleans Pelicans, valevole per la finale di Western Conference di lega 11. E dalle 17,30 si scende in campo per la lega 12: palla a due tra Happy Casa Brindisi Oklahoma City Thunder e New Basket 99 Lecce Minnesota Timberwolves per la Western Conference, per poi chiudere la giornata alle 19,30 con Webbin Manfredonia Orlando Magic e Angiulli Bari New York Knicks in campo per la Eastern.

Le vincitrici si qualificheranno per le finali di Lega che si disputeranno domenica 28 maggio, in una sede unica ancora da definire.

Puglia protagonista anche con Jr.NBA FIP League, il torneo organizzato da Fip e Nba e riservato agli studenti e alle studentesse delle scuole medie. Fra le 12 sedi interessate ci sono pure Bari e Trani, con 7 istituti e circa 650 ragazzi coinvolti fra gli 11 e i 13 anni. Di questi, oltre 200 saranno impegnati nell’imminente fase playoff che si disputerà giovedì prossimo al PalaCarrassi di Bari e lunedì 22 al PalaAssi di Trani.

