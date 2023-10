Basket B/M: CJ Taranto a Imola, la carica di capitan Conte

Emilia Romagna nel destino di questo inizio di campionato per il CJ Basket Taranto. Dopo aver ospitato vittoriosamente Ozzano nella prima giornata, i rossoblu vanno a Imola, in casa Virtus, per la prima trasferta della stagione, valida per la seconda giornata di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B. Palla a due alle ore 18 con diretta su LnpPass.

La squadra di coach Cottignoli è partita alla volta di Imola con tanta carica data dalla vittoria di una settimana fa con Ozzano, gara che ha messo in evidenza la vitalità di un gruppo rossoblu molto giovane ma già molto unito e caparbio, anche se bisognoso di migliorare in tutti i fondamentali. Da questo punto di vista la prima trasferta della stagione sarà un banco di prova importante considerando che aprirà un tour de force importante visto che ci sarà poi il turno infrasettimanale, giovedì 12 contro Faenza al PalaMazzola.

Carico come tutta la squadra è anche capitan Gianmarco Conte mvp di una settimana, in doppia cifra e top scorere rossoblu.

Capitano, che settimana è stata questa dopo la bella vittoria contro Ozzano all’esordio?

È stata una settimana molto intensa, come sempre abbiamo lavorato costantemente sia in sala pesi che in campo cercando di portare il focus sulla gara di domenica a Imola.

Imola è un’altra tappa importante, che tipo di partita sarà quella di domenica?

Abbiamo visto e preparato la partita di domenica con l’idea di trovare una squadra molto fisica sotto canestro, pertanto ci aspettiamo una partita ad alta intensità dove la chiave sarà cercare di giocare quanto più possibile sulla precisione.

A che punto pensi sia il processo di crescita della squadra, di un gruppo molto giovane?

È stata una preparazione lunga dove ci siamo allenati molto e con tanta qualità, ma sappiamo bene che il campionato è solo agli inizi, dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno per crescere e conoscerci sempre di più, per cercare di creare un gruppo forte.

Di fronte il CJ Taranto troverà una Virtus Imola col dente avvelenato dalla sconfitta contro San Severo domenica scorsa arrivata solo di misura, 91-79 e all’overtime a dimostrazione dello spessore del roster a disposizione di coach Regazzi con ben quattro giocatori – Balciunas, Barattini,Ohenhen e Morara – in doppia cifra sul parquet dell’Allianz. “Hanno fisico, sono lunghi e avranno entusiasmo dopo l’esordio in campionato. Secondo me è stata sottovalutata finora, ma sono a un ottimo livello di amalgama” ha detto il tecnico imolese parlando del CJ Basket.

Palla a due alle ore 18 di domenica 8 ottobre, arbitrano i signori Vastarella Giuseppe di Saronno (VA) e Marconetti Claudio di Rozzano (MI). Diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Per tutti i fuorisede dell’Emilia e dintorni che volessero vedere e tifare Taranto al PalaRuggi, il biglietto intero al botteghino, per gli over 16, è di 15 euro, mentre i nati tra il 2011 e il 2007 godono del ridotto a 8 euro; gli Under 12, invece, entrano gratis. Per i tifosi ospiti è riservata la tribuna dietro la panchina squadra ospite.

CLASSIFICA

CJ Basket Taranto 2 1-0

LuxArm Lumezzane 2 1-0

Civitus Allianz Vicenza 2 1-0

Ristopro Fabriano 2 1-0

Rucker San Vendemiano 2 1-0

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 2 1-0

Liofilchem Roseto 2 1-0

Gemini Mestre 2 1-0

Allianz Pazienza San Severo 2 1-0

Virtus Imola 0 0-1

Blacks Faenza 0 0-1

General Contractor Jesi 0 0-1

Lions Bisceglie 0 0-1

Pallacanestro Virtus Padova 0 0-1

Chieti Basket 1974 0 0-1

Andrea Costa Imola 0 0-1

OraSì Ravenna 0 0-1

Logimatic Group Ozzano 0 0-1

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno (2^ giornata):

07/10/2023 20:30 Logimatic Group Ozzano-Rucker San Vendemiano

07/10/2023 20:30 Gemini Mestre-Civitus Allianz Vicenza

07/10/2023 20:45 Liofilchem Roseto-LuxArm Lumezzane

08/10/2023 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Andrea Costa Imola

08/10/2023 18:00 Virtus Imola-CJ Basket Taranto

08/10/2023 18:00 OraSì Ravenna-Lions Bisceglie

08/10/2023 18:00 Chieti Basket 1974-General Contractor Jesi

08/10/2023 18:00 Ristopro Fabriano-Allianz Pazienza San Severo

08/10/2023 20:30 Pallacanestro Virtus Padova-Blacks Faenza

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

