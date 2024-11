Basket, B Interregionale: Dinamo Brindisi in vetta, Canusium batte Benevento

Vittoria di misura e vetta solitaria. La Dinamo Brindisi si regala una serata magica centrando il colpaccio ad Avellino nello scontro al vertice dell’ottava giornata di Divisione G di B Interregionale di pallacanestro. I biancazzurri passano per 71-70 dopo un inizio in salita. Pulli con 15 il miglior realizzatore tra i brindisini, Stefanini con 22 il più prolifico del match su sponda irpina.

Brindisi, dunque, scatta a 14 punti in classifica e la Scandone Avellino resta a 12, agguantata da Monopoli e Adria Bari. Gli uomini di coach Carolillo devono attendere un supplementare, ma passano a Corato per 87-81. Vittoria col brivido anche per l’Adria, che stacca Termoli nel finale: 71-63 il risultato, con cinque uomini in doppia cifra per i baresi.

Si rialza Bisceglie, ora al quinto posto in solitaria dopo il successo a Molfetta per 98-86: incontenibile Rodriguez con 30 punti. Sul fronte opposto, invece, 21 per Sirakov. Nella parte destra della classifica fanno valere il fattore campo sia Mola che Canusium: tutto facile per Chiriatti e compagni che mandano al tappeto il Cus Jonico Taranto per 75-67, mentre Canusium supera Benevento per 67-60, ipotecando il successo con una veemente ripresa dopo l’intervallo lungo. Gramazio top scorer dell’incontro con 20 punti.

Fuochi pirotecnici nel prossimo turno che si diverte ad incrociare le prime quattro: Brindisi riceve Bari, Monopoli attende Avellino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author