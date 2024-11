Ufficiale: Matera, doppio grande colpo tra centrocampo e attacco

Mancavano solamente loro all’appello. Ed ecco che arriva anche il loro annuncio. Il centrocampista Enrico Zampa e dell’attaccante Matteo Di Piazza sono due nuovi giocatori del Matera, entrambi firmano un contratto biennale con il club biancoazzurro.

Due innesti importanti messi a segno nelle ultime ore, in una settimana che ha visto il direttore sportivo Salvatore Castorina protagonista di questo mercato. L’attaccante Di Piazza, vanta una carriera con di 420 presenze e 120 reti. Stagioni in Serie B con le maglie di Pro Vercelli, Vicenza e Cosenza. E poi tanta Serie C, indossando, tra le altre, le prestigiose maglie di squadre come Lecce, Catania, Foggia, Catanzaro, Benevento. E nelle ultime stagioni è stato protagonista in Serie D nelle fila di Brindisi, Barletta, Cavese e quest’anno Pompei.

Esperienza anche per il centrocampista Enrico Zampa. Ha esordito in Serie A prima ed in Europa League ai tempi della Lazio tra il 2009 e il 20212. Poi ha indossato maglie importanti come quelle di Salernitana, FeralpiSalò, Trapani, Ternana, Ancona, Monopoli, Rieti, Potenza, Turris, Brindisi, Siracusa. Per lui, significative stagioni in Serie C con ben 221 presenze e in Serie B con 56 gettoni, per una carriera che parla di 379 match disputati prima delle avventure in Serie D con le maglie di Brindisi prima e Siracusa ad inizio di questa stagione.

