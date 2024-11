Pugilato femminile: Cristina Garganese vuole conquistare il titolo nazionale

Il Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana è pronto ad ospitare un incontro di boxe di calibro nazionale. Questo sabato, sul ring, ci sarà la professionista Cristina Garganese, francavillese doc, che dopo aver vinto consecutivamente gli ultimi tre incontri disputati da pro ha guadagnato una chance per il titolo italiano supergallo.

Cristina ha già combattuto da professionista nella sua Francavilla, sette mesi fa, ma la posta in palio non prevedeva una cintura nazionale e non era così alta. Cristina Garganese contro Bianca Voglino: già sfidatesi due anni fa da dilettanti, sabato sera si ritroveranno l’una contro l’altra sul ring. Questa volta per contendersi il titolo italiano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author