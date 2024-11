Eccellenza, Polimnia: ingaggiato il centrocampista argentino Urbano

La Polimnia Calcio ha ufficializzato l’ingaggio di Alejo Urbano, centrocampista argentino classe 1997. Urbano, che ha iniziato la stagione con il Bitonto in Eccellenza, ha già collezionato 11 presenze e segnato un gol. Dopo un percorso formativo nelle giovanili e il debutto in prima squadra nell’Independiente Chivilcoy, squadra della provincia di Buenos Aires, il centrocampista è approdato in Italia nel 2021 per vestire la maglia del Pomarico, militante nell’Eccellenza lucana.

Dopo due stagioni in Basilicata, Urbano si è trasferito nel 2023 all’Arboris Belli, segnando il suo ingresso nel campionato di Eccellenza pugliese. Ad agosto, l’allenatore Marasciulo, che lo aveva precedentemente guidato ad Alberobello, lo ha voluto al Bitonto. Ora, dopo alcuni giorni di allenamento, Urbano è pronto per iniziare la sua avventura con la Polimnia e potrebbe debuttare il prossimo 17 novembre nella sfida interna contro il Brilla Campi.

“Sono felice di far parte di una squadra ben organizzata e competitiva come la Polimnia”, ha dichiarato Urbano. “È un campionato molto impegnativo, con il Barletta che fa un percorso a sé, ma dietro ci siamo noi. Il mio ruolo? Preferisco un centrocampo a due, che si adatta bene alle mie caratteristiche”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author