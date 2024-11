Virtus Francavilla: ufficiale l’arrivo di Simone Bolognese

La Virtus Francavilla annuncia l’ingaggio del centrocampista Simone Bolognese per la stagione 2024/25. Nato nel 1999 e cresciuto nelle giovanili del Lecce, Bolognese vanta un’esperienza consolidata con oltre 200 presenze tra Serie C e D.

Nel campionato 2021/22 ha collezionato 28 presenze con la Fidelis Andria in Serie C, mentre in D ha vestito le maglie di Andria, Bitonto, Nardò, Altamura, con cui ha vinto il campionato nella scorsa stagione, e Gelbison, sua ultima squadra.

Bolognese è a disposizione di mister Ciro Ginestra per l’imminente sfida di campionato di domenica con il Fasano.

