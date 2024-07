Basket B/Int, Lions Bisceglie: il nuovo coach è Fabio Saputo

Fabio Saputo è l’uomo scelto dai Lions Bisceglie per guidare il team nel prossimo campionato di Serie B2. Originario di Lumezzane, 41 anni il prossimo 20 agosto, il nuovo coach nerazzurro per l’annata 2024-2025 ha appena chiuso un ciclo ricco di soddisfazioni con la squadra della sua città, condotta alla promozione in B, categoria mantenuta con autorevolezza nonostante vicissitudini complicate, specie nell’ultima stagione, nella quale ha affrontato e sconfitto Bisceglie per due volte. In passato ha lavorato da assistente ad Orzinuovi, centrando il salto in A2, ed a Bernareggio in B.

Deciso nell’intraprendere un’avvincente sfida professionale, coach Saputo ha accettato con entusiasmo la proposta del club biscegliese: «Sono contento della scelta compiuta e consapevole di arrivare in una piazza storica, ricca di tradizione e che merita rispetto, sostenuta da una società seria che ha sempre voluto competere a buoni livelli».

La pietra angolare sulla quale sarà costruito il programma del trainer dei Lions è l’ambizione: «L’obiettivo sarà alzare costantemente il livello rispetto a quello medio del torneo, approcciandoci al lavoro con un metodo da categoria superiore, dal numero degli allenamenti al modo di stare in campo» ha spiegato Fabio Saputo. «Vogliamo fare il massimo possibile, punteremo naturalmente agiocarcela con tutti. Il roster? Sarà abbastanza giovane. Quello a cui più tengo è portare il gruppo ad un miglioramento evidente durante il percorso». Ulteriori novità sulla composizione dell’organico e dello staff tecnico saranno rese note a stretto giro.

