Basket B/Int, Virtus Molfetta: il nuovo centro è Andrea D’Apice

Il roster della DAI Optical Virtus Basket Molfetta inizia a prendere forma. Tassello dopo tassello, la società è al lavoro per allestire la squadra che militerà nuovamente in Serie B Interregionale nella stagione 2024/2025. Giovane, ma con un bagaglio di esperienza alle spalle, il nuovo acquisto è perfettamente in linea con il progetto Virtus per la stagione sportiva appena iniziata.

Alla corte del Presidente Andrea Bellifemine arriva Andrea D’Apice, classe 2004, alto 204 centimetri per 95 chilogrammi. Il ventenne atleta, fortemente voluto dal nuovo coach della Virtus Enrico Fabbri, ricoprirà il ruolo di Centro.

D’Apice vanta una solida esperienza, cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Angri, dove ha disputato campionati giovanili d’Eccellenza e si è guadagnato nel 2022 la convocazione alla nazionale italiana Under 18 guidata da coach Capobianco. Nella stagione 2022/2023, ha contribuito alla promozione dell’Angri in Serie B Interregionale, e nell’ultima stagione ha militato nel PSA Sant’Antimo in B Nazionale.

L’atleta, noto per la sua grande personalità e carattere, riflette queste qualità nelle sue prestazioni. «Nel segno della continuità rispetto al progetto “verde” intrapreso dalla Virtus – ha commentato il Club Manager Damiano Mezzina –, la scelta di Andrea D’Apice ci consentirà di allungare e rafforzare il roster di coach Fabbri grazie al grande atletismo del ragazzo e alla sua voglia di emergere. C’è grande soddisfazione per la buona riuscita dell’operazione, resa possibile grazie alla dinamicità del nostro Presidente Andrea Bellifemine, capace di anticipare le rivali e assicurarsi uno dei migliori prospetti italiani».

Importante è stata la collaborazione con l’agente del giocatore, Andrea Capasso, che la società ringrazia pubblicamente. Andrea D’Apice vestirà la maglia numero 20 nella stagione 2024/2025.

