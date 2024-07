Basket: Ruvo ecco Isotta e Giorgi, Bisceglie riparte da Saputo

Una conferma e due nuovi arrivi. Luglio è già un mese decisivo per Ruvo, che tassello dopo tassello sta costruendo un roster ambizioso per la B Nazionale. La permanenza di Josh Jackson è una chiara dichiarazione d’intenti nei confronti della concorrenza, che sarà comunque agguerrita. A rimpinguare ulteriormente il roster anche gli arrivi di Nicolò Isotta, playmaker classe 2003, l’anno scorso a Cividale del Friuli, e Gianluca Giorgi, centro classe 1995, proveniente dalla Virtus Roma. I segnali, dunque, sono inequivocabili: l’A2 è un obiettivo concreto, ma bisognerà limitare al minimo gli errori per centrare il salto di categoria. L’ultima stagione, in questo senso, può servire da monito.

la Lega Nazionale Pallacanestro, intanto, ha comunicato i gironi della B Nazionale. Quaranta le squadre ai nastri di partenza, ripartite equamente in due raggruppamenti. Ruvo, nel girone B, sarà in compagnia di una sola squadra pugliese, ovvero la Cestistica San Severo. Sforzi vanificati, invece, per Bisceglie che in panchina ha scelto l’ex Virtus Lumezzane Fabio Saputo. Nonostante la salvezza strappata ai playout contro Vicenza, i Lions hanno chiesto e ottenuto il ricollocamento in B Interregionale, categoria che vedrà complessivamente nove compagini pugliesi. Oltre a Bisceglie, nel girone G spazio per Canosa, Virtus Molfetta, Basket Corato, Bari, Mola, Monopoli, Dinamo Brindisi e Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author