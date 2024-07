Fidelis Andria: squadra al lavoro, si attendono novità per l’attaccante

Qualche giorno per smaltire le scorie estive e cominciare a mettere benzina nelle gambe. La stagione della Fidelis Andria è partita ufficialmente nella giornata di lunedì al “Degli Ulivi”, con la squadra che lavorerà agli ordini di mister Ciro Danucci fino al termine della settimana. Test atletici e lavori di rieducazione fisica sul campo a ritmo piuttosto blando, ma da lunedì 29 luglio si comincia a fare sul serio con l’inizio del ritiro di Montorio al Vomano in Abruzzo.

Sono 24, intanto, i giocatori tra senior, under e juniores a disposizione di mister Danucci. Per completare l’organico, fari puntati soprattutto in attacco, dove Mateus Da Silva resta l’obiettivo numero uno. Oltre alla concorrenza del Chievo Verona, il direttore sportivo Gianni Califano deve fare i conti con il Gravina. La società murgiana, infatti, non ha nessuna intenzione di liberare il centravanti brasiliano a zero.

