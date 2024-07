Barletta, due squadre di calcio al Puttilli

BARLETTA – Lo stadio Cosimo Puttilli tornerà ad essere utilizzato da più di una squadra di calcio. Oltre al Barletta, tornato nell’impianto di via Vittorio Veneto l’11 settembre 2022, l’amministrazione comunale ha concesso l’utilizzo della struttura anche all’Audace Barletta, che attende di conoscere le sue sorti in base ad un eventuale ripescaggio in Promozione. Uno stadio per due realtà distinte, che nella stagione 24/25 dovranno alternarsi nel disputare i match ufficiali sul principale manto erboso cittadino.

Mercoledì mattina, l’Audace Barletta ha comunicato di aver ottenuto l’autorizzazione del sindaco Cosimo Cannito e dell’assessore allo sport Marcello Degennaro all’utilizzo del Puttilli per le partite casalinghe del prossimo campionato. Il club del neo-presidente Michele Dibenedetto, dunque, coordinerà il suo calendario, di Promozione o Prima Categoria, con quello del Barletta, per il momento in Eccellenza.

Un’alternanza che in campo maschile si verificherà per la prima volta dalla stagione 98/99, quando l’allora AC Barletta, militante in Serie D, ha condiviso il Puttilli con la Libertas Barletta, impegnata nelle categorie regionali. Saltuariamente, l’impianto è stato utilizzato anche dal Real Barletta nella stagione 08/09, mentre fino al 2007 ci ha giocato anche il Barletta Femminile per i match di Serie B.

Il Puttilli tornerà dunque ad ospitare stabilmente due squadre di calcio, in attesa di conoscere la destinazione dei club per gli allenamenti settimanali. Circa un mese all’inizio della stagione 24/25.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author