Bari, il 31 luglio partita d’addio di capitan Di Cesare

Dopo l’addio al calcio, Valerio Di Cesare si prepara a salutare il pubblico del Bari dopo ben otto stagioni: alle 20.30 di mercoledì 31 luglio, al San Nicola, amichevole celebrativa tra la squadra di Longo e la Salernitana.

”Nel prologo della sfida – è scritto nella nota del club -, a partire dalle ore 20.10, è in programma la cerimonia di tributo al ‘capitano’ che – dopo 235 partite in biancorosso, 21 reti e 2 campionati vinti – ha deciso di appendere le scarpette al chiodo per passare dietro la scrivania e operare al fianco del ds Giuseppe Magalini (di cui è vice, ndr) alla costruzione del nuovo Bari”.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi esclusivamente sul circuito Ticketone online su sscbari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e Ssc Bari Official Store Cavour. La vendita nelle biglietterie Ssc Bari e Store Stadium (Porta 1 stadio San Nicola) partirà domani mattina.

