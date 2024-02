Basket B/Int, colpo Virtus Molfetta: ingaggiato Mirko Gloria

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta, capolista del campionato di Serie B Interregionale Girone G, pensa al presente, ma anche al futuro.

Quando mancano tre giornate alle fine della regular season, la società biancoazzurra piazza un autentico colpo di mercato annunciando l’acquisto di Mirko Gloria, ala pivot classe 1995 di 203 cm. Si tratta di un giocatore di grande esperienza che ben conosce la categoria. In questa stagione ha militato nella Siaz Piazza Armerina in Serie B Interregionale, collezionando 13 presenze e realizzando 144 punti. In generale vanta una media realizzativa di 12 punti a partita.

Come sottolineato, si tratta di un giocatore di grande esperienza che conosce la serie B per aver vestito le maglie di diverse società tra cui Pallacanestro Partenope, Aurora Jesi, Torrenovese Aquila, soltanto per citarne qualcuna. Nella stagione 2013/2014 ha militato in serie A2 Silver con il Roseto Sharks, mentre l’anno successivo ha calcato i parquet della B nazionale con il Giulia Basket Giulianova, mentre nella stagione 2015/2016 ha giocato in A2 con la Pallacanestro Trapani. Mirko Gloria, vestirà la maglia numero 10 ed è già a disposizione di coach Carolillo, pronto all’esordio già nel match contro Salerno. La DAI Optical Virtus Basket Molfetta tiene a ringraziare l’agente Riccardo Sbezzi per aver favorito il buon esito dell’operazione.

