Basket B/M, scontro diretto con Padova per i Lions Bisceglie

Opportunità preziosa da cogliere per tornare alla vittoria fra le mura amiche e cancellare l’amarezza per le due battute d’arresto consecutive in trasferta, la sfida del PalaDolmen contro Padova rappresenta anche un’occasione per portarsi sul 2-0 nei confronti diretti. Chessari e compagni si sono imposti autorevolmente in trasferta nella gara d’andata e puntano a un bis che potrebbe valere parecchio in prospettiva salvezza, oltre a consentire di accorciare il divario proprio rispetto agli avversari di turno.

È caccia al primo hurrà, in sostanza, sotto la gestione di coach Agostino Origlio nella partita valida per il 22esimo turno del girone B del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. La palla a due, domenica 4 febbraio, è fissata per le ore 16.

I NERAZZURRI

Settimana non semplice per i Lions a causa delle condizioni fisiche non impeccabili di alcuni elementi dell’organico, che hanno consigliato prudenza e lavoro differenziato. Procede il percorso di recupero di Edoardo Fontana: l’apporto dell’esterno brindisino sarà fondamentale da qui in avanti.

La squadra è chiamata a un tenace approccio al match, purtroppo disatteso sia a Fabriano che a Imola, e più in generale ad alzare il livello della concentrazione, dell’intensità e dell’energia lungo i 40 minuti, evitando bruschi cali di tensione e lottando con grinta su ogni pallone. Mercoledì 31 gennaio il capitano Marcelo Dip ha festeggiato il suo 40esimo compleanno.

GLI AVVERSARI

L’esperienza dei vari Scanzi, Ferrari, Molinaro e Bianconi è il marchio di fabbrica della compagine veneta, affidata al tecnico Riccardo De Nicolao, alla guida della squadra per la terza annata consecutiva dopo una trafila compiuta nel settore giovanile del club. Il playmaker ex San Severo Michele Antelli garantisce solidità e leadership. L’ultima novità è l’ingaggio dell’esterno classe 2003 Matteo Cagliani, in arrivo da Bergamo, mentre il lungo del 2004 Marco Ius ha lasciato il team in direzione Sant’Antimo.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Adriano Fiore di Pompei (Napoli) e Alex Oliver Di Mauro di Sasso Marconi (Bologna). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Monica Piliego di Brindisi (segnapunti), Federica Camisa di Brindisi (cronometrista) e Valeria Di Serio di Brindisi (addetto ai 24”).

MODALITÀ DI INGRESSO

Il prezzo unico del tagliando per la singola gara interna della compagine biscegliese è fissato a 10 euro. Non sono previsti ridotti. L’ingresso al PalaDolmen è gratuito per i minori di 18 anni al giorno della partita, previa esibizione di un documento d’identità, e tutti i tesserati del settore giovanile. Gli abbonati godranno per l’intera la stagione dello sconto del 15% in tutti i ristoranti Old Wild West, titlesponsor di Lega Nazionale Pallacanestro, mentre i possessori di biglietto, presentando il titolo in cassa, potranno usufruire della stessa riduzione sul prezzo della consumazione.

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 15:45 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com). Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, regìa di Mimmo Latilla, organizzazione a cura di Antonio Lopopolo.

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

La ricca fotogallery, a cura di Cristina Pellegrini, sarà pubblicata integralmente su Facebook mentre un’accurata selezione sarà disponibile su Instagram.

