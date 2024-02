Basket C/M, una NM Corato sottotono incassa il primo ko del ritorno

Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive della Nuova Matteotti Corato che non riesce a replicare le brillanti prestazioni offerte con Lecce e Barletta e incassa la prima sconfitta del suo girone di ritorno: al PalaPoli la Pavimaro Pallacanestro Molfetta si impone con il risultato di 71-50 e si aggiudica l’anticipo della sedicesima giornata di campionato.

Coach Gesmundo schiera dal primo minuto Ippedico, Chiriatti, Didonna, Duval e Infante. Dall’altra parte coach Verile, con il neo acquisto Cicivè subito a disposizione, conferma il quintetto Gatta, Pekic, Martinelli, Latella e Seye.

Molfetta approccia la partita nel migliore dei modi e apre le danze con un perentorio 7-0 firmato da Duval e Ippedico. Corato si iscrive al match con la tripla di Pekic dopo quasi quattro minuti di digiuno in zona offensiva (7-3), ma i padroni di casa trovano subito la doppia cifra di vantaggio grazie al gancio di Infante (13-3). Nel finale di quarto Molfetta cala l’intensità e gli ospiti provano ad aumentare i giri del motore mettendo a referto due bombe consecutive con Pekic e Latella e andando a sole tre lunghezze di distanza dagli avversari: 17-14 al 10’.

Il secondo quarto è un proprio film horror per la compagine di coach Verile, in difficoltà inentrambe le metà campo e sull’orlo di una crisi di identità: Molfetta non perdona e, trascinata da Infante e Stella, confeziona un parziale da incubo di 16-0 (36-17). Seye e Pekic sulla sirena firmano cinque punti consecutivi e rendono meno pesante il passivo: si va all’intervallo sul 36-22.

All’uscita dagli spogliatoi i “soliti” Pekic e Latella mettono a segno un break di 6-0 e rimettono in carreggiata i biancoblu (36-28). Gli uomini di Gesmundo però non si fanno intimorire dall’ottimo avvio coratino di terzo quarto e, in un men che non si dica, ritrovano un margine di vantaggio rassicurante grazie ai due punti realizzati in contropiede da Chiriatti (43-30).

Poi gli arbitri decidono di salire in cattedra in senso negativo per la NMC e, con una cattiva gestione di determinate situazioni, condizionano una partita che si prometteva avvincente. Molfetta ringrazia e, complice il nervosismo degli ospiti, vola sul +16 con un Stella chirurgico dalla lunetta (51-35). Il terzo quarto finisce 53-39.

Il quarto quarto serve solo per le statistiche con la NMC incapace di rientrare in partita e con Molfetta che incrementa il vantaggio grazie a Stella e Iannelli fino al +21 finale: il tabellone del PalaPoli recita a fine partita 71-50 per la Pavimaro Pallacanestro Molfetta.

PALLACANESTRO PAVIMARO MOLFETTA – NUOVA MATTEOTTI CORATO 71 – 50

MOLFETTA: Caniglia, Ippedico 4, Stella 17, Solimini, Chiriatti 9, Didonna 7, Duval 11, La Macchia, Kodra, Iannelli 15, Infante 8, Sasso. Coach: Gesmundo.

CORATO: Gatta 3, Latella 16, Pekic 22, Cicivè 2, Martinelli 2, Angarano, Seye 5, Mazzilli n.e., Allegretti, Bojang. Coach: Verile.

Parziali: 17-14; 36-22; 53-39; 71-50.

Uscito per 5 falli: Seye.

Arbitri: Buonasorte di Manfredonia e Conte di San Pietro Vernotico.

