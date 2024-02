Basket C/F, Pavimaro Molfetta: ‘Vincere per saldare il ‘debito’ coi tifosi’

«Abbiamo bisogno di una vittoria». Contro Corato è un’occasione perfetta, «noi giocatori ci sentiamo in debito con i nostri tifosi». Andrea Chiriatti sa benissimo che ormai da due settimane la vittoria in campionato non arriva, «ma non ho alcun dubbio che arriverà».

L’ala della Pallacanestro Molfetta “scommette” sul successo dei biancorossi sabato 3 febbraio alle ore 18.00 nel derby casalingo con la Nuova Matteotti, valido per l’anticipo della sedicesima giornata del campionato di serie C unica, e sul fatto che la squadra del presidente Solimini tornerà a marciare dopo due sconfitte consecutive. La Pavimaro è reduce dal ko interno, il primo dell’anno, con la capolista Canusium (80-84), ora a +4, e dallo scivolone di Castellaneta con la Valentino BK (60-52).

«C’è rammarico e delusione per le ultime due partite – ha affermato l’ex bandiera dei Lions Bisceglie -, però, il campionato è ancora molto lungo e siamo appena a metà percorso. Questi due passi falsi ci aiuteranno a lavorare sugli errori commessi e ad amalgamare ulteriormente il gruppo: se non uccide, fortifica», ha aggiunto Chiriatti citando una celebre frase del filosofo Nietzsche.

Vincere per saldare il “debito” con i tifosi. La squadra di coach Gesmundo, sempre in seconda fila con Castellaneta, Matera e Monteroni, sta lavorando bene, ma l’obbligo di vincere il derby di certo non aiuta: «Con Corato sarà una battaglia, è una squadra che all’andata ci ha messo in enorme difficoltà», ha continuato Chiriatti ricordando il successo del PalaLosito (74-75 il finale), con il tiro libero decisivo di Infante a soli 3 secondi dall’ultima sirena.

La formazione biancoblu è una squadra in salute, reduce da due vittorie consecutive (a Lecce e in casa con Barletta) e rispetto alla gara di Corato ha cambiato anche guida tecnica: all’allenatore molfettese Azzollini è subentrato due settimane fa coach Verile che proprio con Chiriatti e Stella, alla guida del Basket Corato, ha vinto il campionato di serie C Gold nel 2022.

Capitolo giocatori: non c’è più Pucci, arrivato da Pescara e finito a Brindisi (sostituito dal play Gatta), ma la rosaconta atleti del calibro di Latella, il migliore realizzatore con 17.6 punti di media, il montenegrino Pekic (15.6 di media) e il senegalese Seye (10.9 di media).

”Sarà un piacere riabbracciare coach Verile, a cui sono legatissimo, ma non faremo sconti, siamo in debito col pubblico molfettese”, promette Chiriatti.

L’appuntamento è per sabato 3 febbraio al PalaPoli. Palla a due alle ore 18.00, apertura cancelli alle ore 17.00. Ticket: 3 euro.

