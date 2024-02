Basket B/M, CJ Taranto: Conversano ‘Grazie a chi ci sta aiutando’

Il momento non è dei più facili ma lottare e non arrendersi è nel dna del CJ Basket Taranto. Che domani scenderà in campo al PalaMazzola per dare tutto contro la Civitus Allianz Vicenza nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, quinta di ritorno che è in programma ancora una volta in anticipo al sabato con palla a due alle ore 18.

Il CJ Taranto, non è un mistero, è in un momento delicato, in campo e fuori. La squadra in questa settimana ha perso due pedine, Luca Valentini e Lucas Fresno, nel roster a disposizione di coach Mario Cottignoli. Nonostante le difficoltà la società rossoblu sta facendo di tutto per risolvere i propri problemi come confermato dal vicepresidente Roberto Conversano durante il Party Solidale pro CJ organizzato presso SpazioPorto.

“Ringrazio tutti coloro che finora, sia nella serata a SpazioPorto che con la sottoscrizione sul nostro IBAN, hanno voluto dare un piccolo o grande contributo, ma anche tutte quelle aziende, oltre ai nostri sponsor consolidati, che si sono avvicinate negli ultimi giorni anche fuori Taranto perché ci stimano e apprezzano il nostro lavoro e i nostri sacrifici. Noi continuiamo ad andare avanti, restiamo positivi, nessun allarmismo, il momento non è dei migliori, anche dal punto di vista tecnico, sono andati via due giocatori, ma siamo sul mercato. Alla città, al tessuto socioeconomico, alle persone giuridiche dico di avvicinarsi, di starci vicini, di sostenerci in tutti i modi, già venire al palazzetto per la partita contro Vicenza sarebbe uno splendido segnale sia economico che un sostegno alla squadra facendo sentire il calore di Taranto in un momento difficile”.

La Civitus Allianz Vicenza occupa al momento il terz’ultimo posto della classifica del girone B a quota 14 punti in coabitazione con Ozzano, appena due punti sopra Bisceglie e 6 su Taranto. La squadra biancorossa è reduce dalla netta sconfitta in casa contro Faenza. Anche se appena due settimane fa faceva lo sgambetto a Mestre. Proprio da Venezia è arrivato il rinforzo dell’ala Fabio Bugatti che ha portato punti ed esperienza con ben cinque vittorie dal suo arrivo in maglia vicentina. Che ben si combina nel roster di coach Cilio come la guardia\ala Niccolò Lurini al rientro dopo la scavigliata che gli ha impedito di giocare domenica scorsa, ma ci sarà anche Ambrosetti, rimasto ai box per un mese a causa della frattura del metacarpo della mano, il play Valerio Cucchiaro, tutti gente da doppia cifra di media punti a partiti, oltre all’ala\pivot Alessandro Riva, l’esperta guardia Stefano Cernivani, l’ala Luca Brambilla, la guardia tiratrice Diego Terenzi senza contare i cm e l’esperienza dei vari Luca Antonietti e Andrea Campiello.

L’appuntamento è dunque al PalaMazzola con palla a due alle ore 18 di sabato. Arbitreranno i signori Gai Daniele di Roma e Silvestri Giorgio di Roma. Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano.

Prevendita biglietti su Liveticket: basta andare sul sito www.liveticket.it per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu: cliccare sull’evento di domenica quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25.

Sabato, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del match a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”. L’area marketing del CJ Basket Taranto contatterà i “donatori”, previsti alcuni benefit legati all’ingresso al palazzetto e al merchandising CJ.

