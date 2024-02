Basket B/Int, Virtus Molfetta a caccia del primo posto matematico

Sono due le vittorie consecutive da cui viene la DAI Optical Virtus Basket Molfetta, che ormai vede sempre più vicina la prima meta. A tre giornate dalla fine della regular season, i biancoazzurri mantengono invariato il loro primato in classifica con 4 lunghezze dalla prima inseguitrice, l’Angri. Un eventuale insuccesso di quest’ultima e l’altrettanto eventuale concomitante vittoria della Virtus, permetterebbe ai biancoazzurri di conquistare la matematica testa della classifica.

Nel frattempo, la concentrazione va al prossimo match che la DAI Optical disputerà domenica 4 febbraio alle ore 20 presso il Pala Poli di Molfetta contro la LDR Power Basket Salerno. Dopo il match di sabato scorso ad Avellino, i biancoazzurri ritroveranno la spinta del proprio pubblico per la volata finale di questa stagione regolare vissuta da assoluti protagonisti.

Nelle ultime due uscite, coincise comunque con due vittorie, la Virtus non è riuscita ad esprimere al meglio il proprio gioco, complici anche delle difese (soprattutto quella di Avellino) ben attrezzate. Prove giocate, in ogni caso, con carattere, dove a fare la differenza è stato il cinismo messo in campo dal roster biancoazzurro . Questo potrebbe essere un ulteriore punto di forza in vista delle ultime tre importanti gare di questa stagione regolare, in attesa di ritrovare brillantezza nelle prestazioni.

In settimana, coach Sergio Carolillo ha analizzato il momento Virtus, presentando la sfida di domenica prossima con il Salerno. «Dobbiamo dare atto ad Avellino di aver fatto una buona gara soprattutto difensivamente – dice -. Sapevamo che sarebbe stata una partita complessa contro la migliore difesa del campionato. In questo momento non ci formalizziamo molto sulla qualità del nostro gioco, ma sulle vittorie da portare a casa, di vitale importanza. La condizione fisica della squadra è ottima ed è pronta ad affrontare un’altra partita tosta come quella contro Salerno che lotta per un obiettivo particolare, una squadra che ha inserito recentemente una pedina importante come Nicola Mei, un giocatore di categoria superiore che ho avuto modo di affrontare negli anni passati. Dobbiamo tenere d’occhio tutto il roster che, da quando ha cambiato allenatore, ha inanellato una serie di vittorie importanti. Spetterà a noi imporre il nostro gioco mettendo tanta intensità, sperando – ha concluso – di giocare dinanzi ad un palazzetto pieno in queste partite che contano».

Positivo il commento del capitano Marco Formica sullo stato di salute della squadra. «Forse dal punteggio basso di Avellino non è emerso – ha sottolineato – ma le nostre prestazioni sono in crescita. E questo è molto importante soprattutto guardando in prospettiva della seconda parte della stagione».

Fatta eccezione per l’ultima partita disputata contro l’Angri, contro cui ha rimediato una sconfitta, le prestazioni della LDR Power Basket Salerno sono in crescita soprattutto dopo il cambio alla guida della squadra: a stagione in corso, coach Farabello ha preso il posto di Menduto.

A tre giornate dalla fine della regular season, Salerno punta fortemente a rientrare nelle prime quattro posizioni dove la lotta è apertissima, considerando che a quota 22 punti ci sono anche Avellino e Corato. Come sottolineato da Carolillo, Salerno può contare sulle prestazioni di Mei, così come di quelle del suo miglior realizzatore Luca Chaves, assente all’andata contro la Virtus. Molta attenzione bisognerà prestare anche a giocatori come Basile, Misolic, Ani e Favaretto.

