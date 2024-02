Basket C/M, NM Corato cerca la ‘terza meraviglia consecutiva’

L’arrivo di Verile in panchina e le due vittorie consecutive contro Lecce e Barletta hanno riacceso in casa NMC l’entusiasmo e la voglia di competere ad alti livelli. La Nuova Matteotti Corato vuole continuare a stupire e a scalare posizioni in classifica: sabato 3 febbraio i biancoblu sfideranno in trasferta la Pallacanestro Pavimaro Molfetta, per l’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di Serie C Unica.

La Pallacanestro Pavimaro Molfetta occupa il secondo posto in classifica, in coabitazione con Monteroni e Matera, a quota 18 punti (9 vittorie e 5 sconfitte) con 1049 punti segnati (media di 74.9punti a partita) e 951 punti subiti (media di 67.9 punti a partita e miglior difesa del campionato). Il suo punto di forza è sicuramente il rendimento casalingo: 6 vittorie e una sola sconfitta (contro la capolista Canusium Basket). Nello scorso weekend di campionato, i biancorossi hanno incassato la loro seconda consecutiva perdendo in trasferta sul campo di Castellaneta (60-52).

Il quintetto tipo della compagine allenata da coach Gesmundo è composto da Stella (10.4 punti a partita), Didonna, Chiriatti, Duval (15.6 punti a partita) e Infante (16.3 punti a partita). Completano il roster Caniglia, Ippedico, Solimini, La Macchia, Kodra, Iannelli e Totagiancaspro.

La gara di andata, disputata lo scorso 29 ottobre al PalaLosito, si è conclusa con il risultato di 74-75 a favore di Molfetta. La partita andrà in scena sabato 3 febbraio alle ore 18:00 al PalaPoli di Molfetta e sarà arbitrata dai signori Ceo di Bari e Conte di San Pietro Vernotico.

