Basket B/F: Dinamo Taranto strapazza Benevento e riprende la marcia

Riprendere la marcia e dare conferma del valore tecnico della squadra, dimostrato nell’avvio stagionale, dell’agonismo che sa mettere in campo, contro qualsiasi avversario: era questo l’obiettivo della Nuovi Orizzonti Taranto alla vigilia del match con la Cestistica Benevento, valevole per la quarta giornata di campionato.

Un appuntamento rinnovato tra le mura amiche del PalaMazzola, nella serata di sabato. L’operazione è stata portata a termine grazie a una prova convincente offerta dalle ragazze allenate da William Orlando. All’interno di un match che non ha avuto momenti di pathos: sempre avanti nel punteggio, la Dinamo ha espresso il suo gioco con continuità, per tutti i quaranta minuti di gioco, riuscendo a contenere la reazione delle avversarie.

Una vittoria mai messa in discussione, 63 a 47 il risultato finale (21-14, 40-25, 51-37). Sugli scudi Claudia Tagliamento, top scorer della serata con 23 punti; in doppia cifra Smaliuk, Gismondi e Ivaniuk. Il roster ha fatto a meno del contributo della talentuosa Mari Panteva, tenuta a riposo precauzione per i postumi di un vecchio infortunio.

Il match – Starting Line Up Nuovi Orizzonti: Ivaniuk, Smaliuk, Tagliamento, Lucchesini, Gismondi. Quest’ultima sblocca il risultato dalla lunetta. Arriva la tripla di Ivaniuk per l’ottima partenza di Taranto. Benevento accorcia le distanze. Ancora Ivaniuk fa due su due ai tiri liberi. Le fa eco, con un’azione di forza, l’altra ucraina, Smaliuk (9-2).

Taranto alza il ritmo difensivo e arrivano i canestri di Tagliamento, che sarà la grande protagonista della serata, sia in attacco che ai rimbalzi. Di Lucchesini l’ultimo centro per Taranto. Il primo quarto si chiude sul 21-14. Nel secondo, va a segno la formazione avversaria. Risponde con una tripla Ivaniuk: la stessa play ucraina sale in cattedra mandando a canestro più volte Tagliamento. La quale manda le squadre a riposo sul 40-25.

Nel secondo tempo Benevento si fa più aggressiva: accorcia il gap (33-42) costringendo coach Orlando a chiamare timeout. Il break dà i frutti sperati. Segnano Gismondi e Martelli. Nel finale la protagonista è Smaliuk. Ancora Tagliamento completa l’opera nell’ultimo quarto facendo raggiungere a Taranto il vantaggio massimo di +19 (56-37). Il resto è ordinaria amministrazione. La Dinamo ritrova la vittoria, preziosa, davanti al pubblico di casa, e rilancia le proprie ambizioni nella serie B nazionale.

Nuovi Orizzonti Taranto-Catillo Benevento 63-47 (21-14, 40-25, 51-37).

Taranto: Smaliuk 12, Panteva n.e., Tagliamento 23, Gobbi, Gismondi 10, Lucchesini 5, Saponaro n.e., Cascione, Martelli 2, Molino, Ivaniuk 11, Manco. (All. William Orlando).

Benevento: Rizzica 3, Montella, Monica Zanchiello 6, Arianna Zanchiello 6, Van Beers 10, Sandullo n.e., Manganiello 7, Zambottoli n.e., Iovino n.e., D’Avanzo 9, Jamal Eddine 6. (All. Valentina Calandrelli).

Note: spettatori 250 circa. Uscite per cinque falli: Rizzica e Van Beers (Benevento). Nessuna per Taranto.

Arbitri: Mario Stanzione di Molfetta (Bari) e Giorgia Carella di Brindisi.

