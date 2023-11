Basket B/M: CJ Taranto beffata allo scadere anche a Ravenna

Reggiani da tre, non va! Rimbalzo di Ambrosin, tiro da tre, non va! La sirena è ancora una volta nemica del CJ Basket Taranto che perde in volata per la seconda volta di fila, quinto ko consecutivo. A spuntarla per 77-75 è l’OraSì Ravenna alla fine di una partita tiratissima nella decima giornata del campionato di serie B Nazionale girone B.

Davvero sfortunata Taranto con i finali. Per certi versi è sembrato lo stesso copione di una settimana fa contro Roseto. Il CJ, gravato delle assenze di Casanova e capitan Conte, ha dovuto fare i conti anche col problema al ginocchio di Lusvarghi caduto male e non rientrato più in campo.

Nonostante le rotazioni limitate e la solita falsa partenza, i rossoblu hanno tirato fuori gli attributi restando dapprima attaccati alla partita e poi arrivando a giocarsela punto a punto negli ultimi possessi trascinati da un Ambrosin in serata di grazia da 25 punti con 7/9 da tre, con la collaborazione di Valentini, Reggiani, Ragagnin, tutti in doppia cifra, e il contributo sostanzioso di Kovachev e Fresno oltre alla solita presenza di Thioune nel pitturato (14 rimbalzi).

Finale al cardiopalma con Taranto che mette il naso avanti con un gioco da 2+1 di Valentini a 1’ dalla fine, poi tripla di Dron, Ragagnin impatta dalla lunetta a 15” dalla fine ma Bedetti trova il fallo e segna i liberi che portano Ravenna a +2 a 7 secondi dalla fine. Nell’ultimo possesso Reggiani prova la tripla della vittoria, respinge il ferro, Ambrosin ci riprova di tabella, niente da fare.

Coach Cottignoli incassa la nuova assenza di capitan Conte, in panchina solo per onor di firma, che si unisce a quella del lungodegente Casanova. Quintetto quasi obbligato con la sorpresa Kovachev, Reggiani, Valentini, Thioune e Fresno. Coach Bernardi risponde con Dron, Onojaife, Nikolic, Paolin e Bedetti.

Solita partenza soft di Taranto, Bedetti e Paolin ringraziano ed è 9-2 per Ravenna. Kovachev ma soprattutto Valentini svegliano il CJ che si mette quasi in pari con 7 punti del suo play. Bedetti e Nikolic però non ci stanno, danno un’altra accelerata alla partita dei padroni di casa che vanno a +11 nel giro di qualche possesso. Ci vuole la prima tripla di Reggiani a risvegliare per la seconda Taranto, Ambrosin appena entrato lo imita, i rossoblu accorciano per un primo quarto che si chiude 22-15.

Ambrosin e De Gregori aprono le danze nel secondo quarto. Quasi un contest tra i due che segnano da una parte e dall’altra ma Ravenna tra un tiro e l’altro si ritrova a +10, come i punti in fila segnati da De Gregori tutti nel secondo quarto. Reggiani e Raganin tengono il CJ in partita, poi la tripla di Valentini vale il -7, quella di Ambrosin il -4.

Coach Bernardi allora si rifugia nel timeout, che non placa più di tanto Taranto capace di trovare la tripla di Reggiani per il -2 ma rivitalizza Dron che mette due triple in fila per un mini allungo dei padroni di casa mentre prima dell’intervallo i canestri di Onojaife e Kovachev fissano il punteggio sul 42-37.

Al rientro dagli spogliatoi, Onojaife riprende da dove aveva lasciato, ma anche Ambrosin sembra non aver perso il suo smalto dalla distanza, ben due triple, in mezzo quella di Dron ma è sempre -4 Taranto. Sembra una gara da tre punti a cui si iscrivono anche Nikolic e Paolin, Ambrosin fa quel che può sempre da tre come pure Bedetti e di nuovo Nikolic, il contest lo vince Ravenna che si ritrova a +15. Ambrosin è l’unico onfire di Taranto, altra tripla che lenisce le perdite per il 63-51 con cui si va all’ultimo quarto.

Finalmente si sblocca Thioune in avvio di 4° quarto, due canestri in fila per il centro senegalese, poi scalda la mano anche Ragagnin e riapre al 100% la partita sul -5. Il finale come con Roseto non è adatto ai deboli di cuore. Ragagnin e Ambrosin fanno 2/2 ai liberi, il CJ è in scia, la tripla di Reggiani completa, quasi, l’aggancio, a -1. Taranto difende forte, Ravenna forza il tiro, Thioune prende il rimbalzo che dall’altra parte consegna a Valentini la palla per attaccare il canestro, segnare, subire il fallo e andare in lunetta col libero supplementare.

Gioco da tre punti e per la prima volta il CJ mette il naso avanti, 72-74 a 1’ dalla fine. Dall’altra parte la tripla di Dron ribalta ancora il punteggio, e se Onojaife stoppa Valentini, c’è Ragagnin che recupera una palla monumentale in difesa, guida il contropiede e si prende il fallo. Dalla lunetta arriva il pari, 75-75 a15” dalla fine. Ravenna gioca per Bedetti che trova il fallo sotto canestro e segna i liberi che portano i padroni di casa sul +2 a 7 secondi dalla fine. Cottignoli chiama time out e disegna lo schema dell’ultima azione.

La palla viene messa nelle mani di Reggiani che in equilibrio precario prova la tripla della vittoria, respinta dal ferro, c’è ancora vita per Taranto, Ambrosin prende il rimbalzo lungo, ci riprova ancora dall’arco, di tabella, ma niente da fare. A testa alta ma col capo chino per una vittoria che proprio non vuole arrivare. Ci riproverà il CJ Basket Taranto, domenica prossima, al PalaMazzola, in un altro scontro diretto contro Lions Bisceglie.

ORASÌ RAVENNA – CJ BASKET TARANTO 77-75

Parziali: 22-15, 20-22, 21-14, 14-24)

OraSì Ravenna: Francesco Bedetti 18 (4/6, 2/6), Francesco Paolin 15 (6/7, 1/3), Gabriel Dron 14 (1/1, 4/6), Mitja Nikolic 11 (2/5, 2/3), Tommaso De gregori 10 (5/7, 0/0), Ivan Onojaife 6 (3/7, 0/0), Marco Restelli 2 (1/4, 0/1), Alessandro Ferrari 1 (0/1, 0/2), Matteo Guardigli 0 (0/0, 0/0), Festa Samuele 0 (0/0, 0/0), Allegri Lorenzo 0 (0/0, 0/0), Tommaso Galletti 0 (0/0, 0/0). All. Bernardi.

CJ Basket Taranto: Matteo Ambrosin 25 (1/2, 7/9), Luca Valentini 15 (3/8, 2/5), Giovanni Ragagnin 12 (3/5, 1/3), Francesco Reggiani 11 (1/4, 3/8), Martin Kovachev 6 (3/3, 0/0), Elhadji Thioune 4 (2/8, 0/0), Lucas Fresno 2 (1/5, 0/3), Marco Lusvarghi 0 (0/1, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

Arbitri: Zuccolo Marco di Pordenone (PN) e Schiano Di Zenise Marco di Trieste (TS). STAT RA – Tiri liberi: 6 / 8 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Mitja Nikolic 8) – Assist: 19 (Francesco Paolin 5). STAT TA – Tiri liberi: 8 / 10 – Rimbalzi: 31 12 + 19 (Elhadji Thioune 14) – Assist: 17 (Luca Valentini 7)

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 10a giornata

Gemini Mestre-Lions Bisceglie 88-75

Logimatic Group Ozzano-General Contractor Jesi 50-63

Domenica 19/11, ore 18.00

LUX Chieti-Ristopro Fabriano 83-76

OraSì Ravenna-CJ Basket Taranto 77-75

Pallacanestro Virtus Padova-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 65-77

Allianz Pazienza San Severo-Blacks Faenza 85-66

Rucker San Vendemiano-Civitus Allianz Vicenza 77-54

Virtus Imola-LuxArm Lumezzane 83-55

Liofilchem Roseto-Andrea Costa Imola 83-68

CLASSIFICA

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 18

Rucker San Vendemiano 16

Liofilchem Roseto 16

Allianz Pazienza San Severo 14

Ristopro Fabriano 12

General Contractor Jesi 12

LUX Chieti 11

Gemini Mestre 10

Blacks Faenza 10

Pallacanestro Virtus Padova 8

Andrea Costa Imola 8

Virtus Imola 8

OraSì Ravenna 8

LuxArm Lumezzane 6

Lions Bisceglie 6

Logimatic Group Ozzano 6

CJ Basket Taranto 4

Civitus Allianz Vicenza 4

PROSSIMO TURNO (11a Giornata)

Sabato 25/11, ore 18.30

Civitus Allianz Vicenza-General Contractor Jesi

Sabato 25/11, ore 20.30

Logimatic Group Ozzano-Gemini Mestre

Domenica 26/11, ore 18.00

Blacks Faenza-LUX Chieti

Ristopro Fabriano-Liofilchem Roseto

CJ Basket Taranto-Lions Bisceglie

Virtus Imola-OraSì Ravenna

Pallacanestro Virtus Padova-Allianz Pazienza San Severo

LuxArm Lumezzane-Andrea Costa Imola

Domenica 26/11, ore 19.00

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Rucker San Vendemiano

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp