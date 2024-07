Basket B/F, Dinamo Taranto dà il benvenuto a Chiara Mastrototaro

La Dinamo Taranto dà il benvenuto a Chiara Mastrototaro, classe 2003. La giovane ala, già nota per le sue prestazioni da avversaria, rappresenta il primo tassello del roster di coach Caricasole per la nuova stagione. Cresciuta nelle giovanili di Olimpia Trani e Juve Trani, Mastrototaro ha maturato esperienza in squadre come Brindisi, Bari, Empoli (dove ha esordito nella prima categoria italiana), Parma, Potenza e Ariano Irpino. Contestualmente, l’Asd Dinamo Taranto annunciare il rinnovo della partnership con Nuovi Orizzonti, che continuerà a essere il main sponsor della squadra per il terzo anno consecutivo.

