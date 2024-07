Valtur Brindisi, raduno il 12 agosto. Il programma della preseason

Via alla stagione 2024/2025 della Valtur Brindisi, nei primi giorni del mese di agosto sono previsti gli arrivi in città degli atleti italiani che si metteranno a disposizione dello staff medico guidato anche per la prossima stagione sportiva dal responsabile dott. Furioso. Una volta effettuate e superate le visite fisico-mediche, i giocatori biancoazzurri potranno ottenere l’idoneità agonistica e dar vita alla nuova stagione biancazzurra che si preannuncia ricca di impegni.

Primi allenamenti stagionali previsti nella giornata di lunedì 12 agosto, a Brindisi. Coach Piero Bucchi, i suoi assistenti Marco Esposito e Marco Cardillo, e il nuovo preparatore fisico Davide Bocci dirigeranno le prime sessioni di allenamento e preparazione atletica del gruppo squadra al PalaPentassuglia.

La presentazione ufficiale del team, prevista per venerdì 13 settembre, darà il via alla settimana biancazzurra che si concluderà con la tredicesima edizione del memorial dedicato a Big Elio Pentassuglia, l’appuntamento più atteso dell’estate dai tifosi brindisini.

Il programma del precampionato Valtur Brindisi:

12 agosto: day one.

28 agosto: amichevole Valtur Brindisi–Nardò (luogo da definire).

31 agosto: amichevole Valtur Brindisi–Scafati a Barletta.

6-7 settembre: ‘Memorial Pajetta’ a Udine (Brindisi – Udine – Orzinuovi – Verona).

13 settembre: presentazione squadra a Brindisi (luogo da definire).

14 settembre: ‘XIII Memorial Elio Pentassuglia’ Valtur Brindisi–Rieti a Brindisi.

20-21 settembre: torneo a Cividale del Friuli (Brindisi – Cividale – Pesaro – Verona).

