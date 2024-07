Basket B/M, Crifo Wines Ruvo: altro colpo in regia, Nicolò Isotta

Svizzero ma con formazione italiana, Isotta è tra i giovani più promettenti nel suo ruolo La calda estate del mercato ruvese non si ferma e il team del GM Leo Scardigno chiude un altro colpo importante: alla corte di coach Rajola arriva Nicolò Isotta, playmaker classe 2003, l’anno scorso a Cividale del Friuli (A2), dove si è conquistato i suoi spazi fino ai play-off.

Il play ticinese, dopo aver militato fino ai 15 anni nella SAM Massagno, ha proseguito la sua carriera cestistica a Bergamo, pur restando nel giro delle giovanili rossocrociate, con cui ha avuto un’esperienza in under 20. Ora a Ruvo proverà a conquistarsi la tanto agognata chiamata dalla nazionale maggiore.

Alto 191 centimetri, per un peso di 85 chilogrammi, Isotta è un giocatore veloce, dinamico, che attacca spesso il ferro sia per finalizzare che per servire l’assist e ama il tiro dalla lunga distanza. Sicuramente un giocatore dalle caratteristiche uniche, che ancora mancava nel roster della Crifo Wines Ruvo.

«Sono contentissimo di questa esperienza che sta per cominciare, la mia prima al Sud. La squadra ha nomi importantissimi e di grande esperienza, possiamo dire la nostra. Credo di poter dare il mio apporto con la mia gioventù e la mia voglia di fare, non vedo l’ora di conoscere i miei compagni. Forza Ruvo”, le parole di Isotta da neo biancoblu.

