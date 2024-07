Pallacanestro, il centro americano Mark Ogden ad un passo dalla Valtur Brindisi

Il colpo da novanta, per la Valtur Brindisi, dovrebbe rispondere al nome di Mark Ogden. E’ il centro americano, 30 anni di San Diego, ex Fortitudo Bologna, l’obiettivo che la società del presidente Nando Marino potrebbe ufficializzare nelle prossime ore.

Una mossa che spariglia le voci di trattative di questi giorni con Ogden che veniva accostato al campionato polacco dove aveva vinto il titolo nella stagione 2020/2021 con l’Ostrow.

La rosa della Valtur Brindisi si va completando proprio con l’innesto del primo straniero.

Ogden, che ha vestito la maglia della Fortitudo Bologna in A/2, conosce bene il campionato dal quale i biancazzurri affidati a Piero Bucchi vogliono recitare un ruolo da protagonista per tornare immediatamente in serie A.

