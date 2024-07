Promozione: La Virtus Locorotondo ha un nuovo presidente

La Virtus Locorotondo inizia un nuovo capitolo della sua storia con l’annuncio ufficiale della nomina di Francesco Recchia a presidente. Il ritorno della società nelle mani dei locorotondesi rappresenta un passo significativo per il club.

Il nuovo presidente, insieme ai dirigenti, è già al lavoro per iscrivere la squadra al campionato di promozione. “Siamo costantemente in contatto con i dirigenti per trovare sponsor e garantire alla società di competere nel miglior modo possibile nel prossimo campionato,” ha dichiarato Recchia, che ha anche espresso gratitudine a Valerio Chiarelli per il suo sostegno.

Recchia ha sottolineato l’importanza del supporto della comunità: “Chiediamo al paese di starci vicino e di supportarci, ne abbiamo bisogno.”

Organigramma Societario:

– Presidente: Francesco Recchia

– Vicepresidente: Gianni Cupertino

– Segretario: Agostino De Giuseppe

– Direttore Sportivo: Francesco Recchia

– Team Manager: Angelo Marangi

– Responsabile Juniores: Dario Ancona

– Addetto Stampa: Carlo Convertini

– Gestione Social: Dario Ancona

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author