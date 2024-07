Eccellenza, il Massafra piazza il colpo. Firma ex Taranto e Foggia

Il Massafra ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Pambianchi per la stagione 2024-2025. Nato a Urbino nel 1989, Pambianchi è un difensore centrale con una solida formazione calcistica iniziata nel Parma, dove ha debuttato in Serie B nel 2009 dopo aver percorso tutte le tappe delle squadre giovanili.

La sua carriera si è poi sviluppata principalmente in Serie C, con esperienze significative nella Spal, Gubbio, Taranto, Foggia e Catanzaro. La scorsa stagione, in Serie D con il Fasano, Pambianchi ha dimostrato la sua affidabilità difensiva, collezionando 30 presenze e contribuendo in modo determinante alla salvezza della squadra biancazzurra.

