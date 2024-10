Basket A2/M, Valtur Brindisi: Bucchi ammette, ‘Siamo in difficoltà’

La Valtur Brindisi esce sconfitta al Pala Asti di Torino con un netto 82-61. La squadra, in piena emergenza, non è riuscita a contenere gli avversari, pagando le numerose assenze. Al termine della partita, coach Piero Bucchi ha commentato la situazione in sala stampa senza nascondere le difficoltà:

“Abbiamo perso due giocatori importanti e oggi anche Laquintana ha avuto un problema fisico. Non avere a disposizione tre elementi di grande esperienza, tutti parte del quintetto base, evidenzia lo stato di emergenza in cui ci troviamo. Speravamo di aver trovato una certa serenità emotiva e tecnica, ma siamo di nuovo costretti a rincorrere. Non cerchiamo scuse, capisco l’amarezza dei tifosi, ma questo è il momento di sostenere i ragazzi. È fondamentale far sentire loro l’affetto della città. Alcuni sono molto giovani e non è facile affrontare un periodo del genere. Chiedo a tutti di rimanere compatti e vicini alla squadra”.

