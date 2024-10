Basket B2/M, Dinamo Brindisi e Adria Bari in vetta alla Division G

Dinamo Brindisi e Tecnoeleva Adria Bari sono le due squadre al comando della Division G del campionato di B interregionale di pallacanestro, entrambe ancora imbattute dopo quattro turni. Le due formazioni hanno ottenuto vittorie casalinghe nette nel weekend, mantenendo il punteggio pieno.

Brindisi ha superato Miwa Cestistica Benevento con un perentorio 86-66, guidata da un eccezionale Stonkus, autore di 29 punti, di cui 22 solo nel primo tempo, quando la Dinamo ha messo a segno un parziale decisivo di 17-0. I 20 punti di Ndour non sono bastati ai campani per rientrare in partita.

Simile il successo di Adria Bari, che ha sconfitto Unica Canusium per 82-64. Nella squadra di Console spiccano cinque giocatori in doppia cifra, con Santi Rodriguez autore di 22 punti, mentre per Canusium Karavdic ne ha segnati 20.

Il primo stop per Lions Bisceglie è arrivato a Monopoli, dove la squadra di casa, Manelli Action Now!, si è imposta con un netto 79-60. Monopoli ha preso il largo nel secondo tempo, grazie a una grande prova a rimbalzo e ai 25 punti di Laquintana e i 18 di Milosevic.

Con questa sconfitta, Bisceglie viene agganciata a quota 6 punti non solo da Monopoli, ma anche da Felice Scandone Avellino, che ha travolto CJ Taranto per 101-52. Tutti i giocatori a disposizione di coach Sanfilippo sono andati a segno, mentre per Taranto Facciolà ha realizzato 15 punti.

Primo successo stagionale per Mola New Basket, che ha espugnato Molfetta battendo Dai Optical Virtus per 76-72, con 18 punti di Tanzi e 17 di Berardi, vanificando i 22 punti di Sirakov per i padroni di casa.

Infine, Air Termoli ha strappato una vittoria esterna contro Basket Corato, vincendo 91-87. Il trio Raupys, Nwoloye e Cherubini, con un totale di 65 punti, è stato decisivo per coach Marinelli. I 29 punti di Mariani non sono stati sufficienti per regalare a Corato la prima vittoria casalinga.

Nel prossimo turno, Taranto ospiterà Brindisi, mentre Bari farà visita a Bisceglie al PalaAssi di Trani.

