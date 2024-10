Basket A2/M: Valtur Brindisi in affanno, pesante stop a Torino

Niente da fare per la Valtur Brindisi nel match esterno con la Reale Mutua Assicurazioni Torino, vinto 82-59 dalla squadra di coach Matteo Boniciolli.

Priva dei lunghi titolari Ogden e Vildera (entrambi fermi per infortunio), la formazione di coach Piero Bucchi è parsa in difficoltà già nella prima frazione (18-11), ma alla distanza ha pagato dazio per le rotazioni troppo corte e per l’assenza di due pedine fondamentali del quintetto.

All’intervallo lungo pugliesi sotto di 12 (37-25) con sette punti di Allen, miglior realizzatore della NBB. Nella ripresa Brindisi continua a subire la superiorità dei piemontesi e al termine della frazione deve recuperare 21 punti (63-42).

Ultimi dieci minuti praticamente senza storia, con Torino che raggiunge anche il massimo vantaggio di 25 punti. Finisce 82-61. Quarta sconfitta in cinque giornate per la NBB.

Prossimo turno di campionato, in programma lunedì 21 ottobre in trasferta sul campo della Real Sebastiani Rieti. Palla a due alle ore 21:00.

REALE MUTUA TORINO–VALTUR BRINDISI: 82-61 (18-11, 37-25, 63-42, 82-61)

REALE MUTUA TORINO: Ladurner 3 (1/3, 4 r.), Ajayi 13 (2/5, 1/3, 12 r.), Landi 13 (1/4, 3/6, 7 r.), Schina (0/1, 0/2, 2 r.), Gallo 6 (3/3, 0/2, 4 r.), Severini 3 (0/1, 1/4, 5 r.), Taylor 28 (5/8, 6/10, 3 r.), Montano 12 (0/2, 4/10, 2 r.), Seck(1 r.), Ghirlanda 4 (1/2, 0/1, 1 r.), Garuzzo ne. Coach: Boniciolli.

VALTUR BRINDISI: Buttiglione, Laquintana (0/2, 0/2, 1 r.), Arletti 6 (1/1, 2 r.), Del Cadia 6 (3/5, 9 r.), Fantoma 4(2/3, 0/3, 2 r.), De Vico 6 (0/2, 1/5, 2 r.), Radonjic 5 (1/2, 1/6, 10 r.), Calzavara 10 (5/7, 0/4, 5 r.), Allen 24 (3/8, 4/8, 2 r.), Guadalupi ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Ursi – Moretti – Martellosio.

NOTE – Tiri liberi: Torino 11/16, Brindisi 13/18. Perc. tiro: Torino 28/68 (15/38 da tre, ro 14, rd 29), Brindisi 21/58(6/28 da tre, ro 10, rd 29).

