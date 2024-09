Basket A2/M, Nardò cade a Rimini nel finale di un’amichevole combattuta

In una sfida di pre-season intensa e di buon livello, l’Hdl Nardò Basket cede di misura alla Rivierabanca Basket Rimini con il punteggio di 85-81. Nonostante le scorie dei carichi di lavoro delle ultime settimane, entrambe le squadre hanno mostrato segni di crescita, dando vita a un incontro equilibrato fino agli ultimi istanti.

Nella cornice dell’Adriatico, coach Dalmonte ha schierato fin dall’inizio quello che potrebbe essere il quintetto titolare per il campionato: Woodson, Mouaha, Stewart jr., Ebeling e Iannuzzi. Nardò parte forte, con un parziale di 0-8 che evidenzia una difesa solida e le ottime prestazioni di Iannuzzi e Woodson. Tuttavia, Rimini si riprende lentamente e chiude il primo quarto sotto di soli due punti (17-19).

Nonostante l’assenza di Thioune, Nikolic e Donadio, impegnato nel Mondiale U23 3×3 in Mongolia, Nardò riesce a rimanere competitiva. Woodson, pur limitato nei minuti, mette in campo una prestazione di rilievo, accompagnato da Mouaha, Zugno e un ispirato Iannuzzi in fase offensiva. Alla fine del secondo quarto, Rimini prende il controllo del match, chiudendo sul 44-40.

Nel terzo quarto, i padroni di casa raggiungono un vantaggio di 11 punti, ma Nardò riesce a non perdere la testa e limita i danni (67-56). Con un avvio bruciante nell’ultimo quarto, Nardò mette a segno un parziale di 2-12, riportandosi a contatto e costringendo coach Dell’Agnello a due time out ravvicinati. Tuttavia, nel testa a testa finale, la maggiore freschezza di Rimini ha la meglio, consegnando la vittoria ai padroni di casa.

Per Nardò, nonostante la sconfitta, si è trattato di un test prezioso, che ha offerto indicazioni importanti sul lavoro svolto e sulla condizione fisica. Ottime prove individuali per Woodson (20 punti), Stewart jr. (18 punti) e Iannuzzi (17 punti).

Il prossimo impegno per il Toro sarà l’amichevole contro la Fortitudo Bologna, giovedì alle 18 a Zola Pedrosa, seguita dalla Dukes Cup nel weekend a San Sepolcro, dove Nardò affronterà Scafati sabato sera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author