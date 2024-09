Basket C/M, Clean Up Molfetta: successo netto nel test con Trani

La Clean Up Molfetta si impone con un convincente 82-44 sulla neopromossa Fortitudo Trani, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C interregionale. Nella gara amichevole disputata al PalaPoli, la squadra biancorossa, reduce dalle prime settimane di preparazione, ha mostrato segnali incoraggianti, guidata dai 14 punti del francese Delmas e dagli 11 di Infante, unici due giocatori a raggiungere la doppia cifra.

«L’amichevole ha dato molti spunti su cui lavorare – ha commentato l’allenatore Gesmundo -. La squadra è giovane e ha bisogno di tempo, ma l’atteggiamento è stato per gran parte della gara positivo». Il tecnico ha dato spazio a tutti i giocatori a sua disposizione, sottolineando l’importanza dell’impegno e della collaborazione, in campo e fuori, per proseguire nel processo di crescita.

La partita si è decisa già nei primi due quarti, con un parziale di 23-12 dopo i primi dieci minuti e un 46-22 all’intervallo. Nel terzo periodo, i molfettesi hanno allungato ulteriormente, chiudendo il parziale sul 63-29, fino a fissare il punteggio finale sull’82-44. «Abbiamo pregi e difetti», ha proseguito Gesmundo, «ma lavoreremo per ridurre i secondi e valorizzare i primi, soprattutto migliorando la consapevolezza dei più giovani, che potrebbe portarci a fare un bel salto di qualità».

La Clean Up Molfetta tornerà in campo sabato 14 settembre alle 18.30, in trasferta contro il Cus Foggia.

