Basket B2/M, Lions Bisceglie: test impegnativo con Sant’Antimo

Terzo test della preseason per i Lions Bisceglie, che continuano a sfidare squadre di categoria superiore per alzare il livello in vista dell’esordio nel campionato di B2, previsto il 28 settembre. Mercoledì, sul parquet di Sant’Antimo, la squadra allenata da coach Fabio Saputo ha affrontato un’altra compagine di rango, seguendo la stessa strategia adottata nel test contro Ruvo: misurarsi con avversari di alto livello per superare i propri limiti.

I segnali sono stati positivi: i nerazzurri hanno tenuto testa agli avversari per oltre metà gara, dimostrando una crescita costante. Tuttavia, la migliore condizione fisica della squadra campana, che ha iniziato la preparazione con una settimana d’anticipo in vista del campionato di B Nazionale, ha influito sull’esito finale del match. Sul finire dell’incontro, spazio anche al giovane talento biscegliese Guido Di Lollo Capurso.

La preparazione dei Lions prosegue: giovedì il gruppo si concentrerà sul lavoro in sala pesi, mentre venerdì è previsto un allenamento prima della partecipazione al quadrangolare “Vito Pinto” di Mola, in programma nel weekend. I Lions affronteranno l’Adria Bari nella prima semifinale sabato alle 17:30, seguita dal match Mola-Virtus Matera. Le finali si disputeranno domenica negli stessi orari.

