Canonico guarda al futuro: ipotesi Taranto dopo l’addio al Foggia

Nicola Canonico non vuole lasciare il calcio. Dopo aver ufficializzato il suo addio al Foggia al termine della stagione in corso, il presidente rossonero torna a far parlare di sé strizzando l’occhio al Taranto, escluso dal campionato di Serie C.

Mentre a Foggia si avvicina la fine di un ciclo, segnato da momenti di entusiasmo ma soprattutto da contestazioni, Canonico sembrerebbe già guardare avanti. Il Taranto, in attesa di conoscere definitivamente il suo futuro, ancora legato a Massimo Giove, potrebbe ritrovarsi costretto a ripartire dall’Eccellenza. Un contesto complicato, ma che rappresentarebbe una nuova sfida per l’imprenditore barese.

Canonico sarebbe disponibile a valutare un progetto di rilancio del calcio jonico, realtà storica e piazza calda del panorama calcistico pugliese. La mossa, se confermata, aprirebbe nuovi scenari per Taranto.

Al momento nulla è ufficiale, ma i segnali lasciano intendere che Canonico sia pronto a rientrare in gioco, con un ruolo di primo piano, anche lontano dallo Zaccheria.

