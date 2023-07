Barletta, sequestro preventivo per un beach club in località Ariscianne

BARLETTA – Sequestro preventivo ai danni di un locale di Barletta, in località Ariscianne. Ad apporre i sigilli è stata la Guardia di Finanza su disposizione della Procura della Repubblica di Trani. L’intervento delle Fiamme Gialle, effettuato giovedì sera, riguarda la trasformazione del suolo agricolo in area attrezzata per l’estate. L’acquisizione dei documenti conservati negli uffici urbanistici comunali ha permesso di analizzare nel dettaglio il perimetro dell’area, riscontrando delle irregolarità nella planimetria di un beach club di recente inaugurazione.

