Ancora incendi nella BAT, due interventi dei Vigili del Fuoco a Trani e Andria

BAT – Ancora incendi nella BAT, stavolta nel centro storico di Trani. Nella notte tra giovedì e venerdì, un’auto di proprietà di un anziano residente è stata avvolta dalle fiamme in via Madonna dei Sette Dolori.

Il rogo della vettura e il conseguente fumo denso hanno avuto rapida espansione in uno spazio angusto e nelle strade circostanti, mettendo anche a repentaglio la circolazione pedonale nelle ore di punta della movida tranese. Difficoltose anche le operazioni di spegnimento dell’incendio, con la macchina parcheggiata in una strada particolarmente stretta e difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.

Sul posto, infatti, sono rapidamente giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri. L’auto è andata completamente distrutta, ma fortunatamente senza nessuna persona coinvolta nell’incidente. L’attività di messa in sicurezza è durata diverse ore, prima di ripristinare la normale circolazione in strada.

Venerdì mattina, invece, nuovo incendio al primo piano in un’abitazione di Andria. Evacuato l’intero stabile dopo l’arrivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuto con tre mezzi di soccorso, tra cui autoscala e autobotte. Le operazioni risultano ancora in corso, con la messa in sicurezza che sta interessando un tratto stradale piuttosto trafficato.

