Barletta, lavori al via nella scuola di via Morelli

BARLETTA – Al via i lavori nel cantiere della scuola in via Morelli. Il plesso nella zona ovest di Barletta vede la collaborazione tra l’amministrazione comunale, la provincia BAT e la città metropolitana di Bari. Presenti sul posto, nel sopralluogo tecnico di mercoledì mattina, Cosimo Cannito, Bernardo Lodispoto e Antonio Decaro in rappresentanza delle tre istituzioni interessate.

Il progetto, avviato nel 2008 e arenato nel corso del tempo per mancanza di fondi, è tornato in auge di recente grazie alla collaborazione tra le parti. La riforma delle province aveva ulteriormente rallentato le operazioni burocratiche, ma l’accordo raggiunto tra Comune di Barletta, città metropolitana di Bari e provincia BAT permetterà di gestire con chiarezza lavori, affitti e utilizzi. Manutenzione affidata alla ditta Matarrese.

