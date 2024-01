Barletta, lavori a rilento per il secondo fronte di stazione

BARLETTA – I lavori per il secondo fronte di stazione Bari Nord, che interessano la zona della ferrovia di Barletta, slittano senza ulteriori chiarimenti sulle nuove tempistiche. Le operazioni in corso lungo il tratto di via Vittorio Veneto superano la scadenza prevista del 31 dicembre e i primi giorni del 2024 non hanno fornito alcun aggiornamento sulla conclusione delle attività.

Ferrotramviaria, che si occupa della gestione del cantiere, avrebbe incontrato difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali, con l’ovvia conseguenza dei ritardi sulla fine dei lavori. Il nuovo volto di via Vittorio Veneto permetterà di migliorare gli accessi pedonali alla stazione di Barletta, ma anche una migliore logistica stradale e dei parcheggi. Nel corso degli ultimi mesi, però, non sono mancate le polemiche sul verde pubblico, con diversi alberi eliminati o coperti alla radice da colate di cemento.

Cantiere ancora operativo, ma al momento senza conoscere una data per la conclusione. Il secondo fronte di stazione Bari Nord si inserisce nel triplice progetto che cambierà la viabilità cittadina. In attesa di conoscere il nuovo cronoprogramma, si attende la consegna del sottovia di via Andria al 31 gennaio e quella del secondo sottovia, sempre in via Vittorio Veneto, entro la fine di luglio.

