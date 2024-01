Monopoli, cento calze solidali dall’associazione Lilly Colucci

MONOPOLI – Un gesto di solidarietà per i bambini monopolitani più bisognosi. Con questo obiettivo, in vista della festa della Befana, l’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci” ha distribuito 100 calze piene di dolci ad altrettanti bimbi che vivono in situazioni di disagio economico. Le famiglie beneficiarie sono state individuate grazie alla collaborazione dell’Associazione con l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Monopoli e la Caritas Diocesana.

